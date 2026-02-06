Edizione n° 5968

BALLON D'ESSAI

EX GARDEN VILLAGE // Cassano delle Murge, revocata la confisca dell’ex Garden Village
5 Febbraio 2026 - ore  17:57

CALEMBOUR

ANTONELLA LOPEZ // Uccisa a 19 anni in discoteca a Molfetta: 18 anni e 8 mesi al killer, 4 anni e mezzo al nipote del boss
5 Febbraio 2026 - ore  17:52

Cerignola: Giampaolo Morelli al Roma Teatro con "Scomode verità e 3 storie vere"

GIAMPAOLO MORELLI Cerignola: Giampaolo Morelli al Roma Teatro con “Scomode verità e 3 storie vere”

Morelli sceglie di raccontarsi senza filtri, abbandonando la finzione per esplorare tic, manie e ossessioni quotidiane

Cerignola: Giampaolo Morelli al Roma Teatro con “Scomode verità e 3 storie vere”

Giampaolo Morelli - Fonte Immagine: ertfvg.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Cerignola // Cronaca //

Domenica 8 febbraio alle 19:30, il Roma Teatro di Cerignola ospita Giampaolo Morelli con il suo spettacolo “Scomode verità e 3 storie vere”, un comedy speech irriverente tra confessioni autobiografiche e risate.

Dopo il successo nei panni dell’Ispettore Coliandro e le collaborazioni con i Manetti Bros, Morelli sceglie di raccontarsi senza filtri, abbandonando la finzione per esplorare tic, manie e ossessioni quotidiane che rendono ognuno di noi riconoscibile. Al centro dello spettacolo ci sono tre episodi autobiografici, che offrono un ritratto inedito e intimo dell’attore, creando una connessione profonda con il pubblico.

La narrazione sarà accompagnata dalla musica dal vivo del Maestro Sergio Colicchio, il cui pianoforte dialoga con Morelli, enfatizzando i momenti più intensi e le riflessioni fulminanti che punteggiano lo spettacolo.

“Ridere delle nostre fragilità è il modo più onesto per raccontarle”, spiega Simona Sala, direttrice del Roma Teatro. Lo spettacolo invita a confrontarsi con piccole ipocrisie e debolezze nascoste, con ironia feroce ma mai gratuita, secondo lo spirito della stagione teatrale del Roma Teatro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338.2511672 o il botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e nelle mattine di martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo. I biglietti sono disponibili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.

LASCIA UN COMMENTO