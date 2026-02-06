Domenica 8 febbraio alle 19:30, il Roma Teatro di Cerignola ospita Giampaolo Morelli con il suo spettacolo “Scomode verità e 3 storie vere”, un comedy speech irriverente tra confessioni autobiografiche e risate.

Dopo il successo nei panni dell’Ispettore Coliandro e le collaborazioni con i Manetti Bros, Morelli sceglie di raccontarsi senza filtri, abbandonando la finzione per esplorare tic, manie e ossessioni quotidiane che rendono ognuno di noi riconoscibile. Al centro dello spettacolo ci sono tre episodi autobiografici, che offrono un ritratto inedito e intimo dell’attore, creando una connessione profonda con il pubblico.

La narrazione sarà accompagnata dalla musica dal vivo del Maestro Sergio Colicchio, il cui pianoforte dialoga con Morelli, enfatizzando i momenti più intensi e le riflessioni fulminanti che punteggiano lo spettacolo.

“Ridere delle nostre fragilità è il modo più onesto per raccontarle”, spiega Simona Sala, direttrice del Roma Teatro. Lo spettacolo invita a confrontarsi con piccole ipocrisie e debolezze nascoste, con ironia feroce ma mai gratuita, secondo lo spirito della stagione teatrale del Roma Teatro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338.2511672 o il botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e nelle mattine di martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo. I biglietti sono disponibili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.