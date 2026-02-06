Edizione n° 5968

Confindustria Foggia entra nel Consorzio Asi. Salatto: "Un segno di fiducia nei nostri confronti"

CONFINDUSTRIA FOGGIA Confindustria Foggia entra nel Consorzio Asi. Salatto: “Un segno di fiducia nei nostri confronti”

«Un voto unanime a favore della nostra associazione», sottolinea Salatto, definendolo un segnale di fiducia e un viatico per azioni concrete e decise

Confindustria Foggia entra nel Consorzio Asi. Salatto: "Un segno di fiducia nei nostri confronti"

Potito Salatto - Fonte Immagine: ledicola.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Economia // Foggia //

Il Consorzio Industriale Asi di Foggia conferma la continuità alla presidenza con il sindaco di Accadia, Agostino De Paolis, mentre una novità significativa riguarda l’ingresso di Confindustria Foggia nel Consiglio d’Amministrazione, rappresentata dal Presidente Potito Salatto.

«Un voto unanime a favore della nostra associazione», sottolinea Salatto, definendolo un segnale di fiducia e un viatico per azioni concrete e decise nelle attività del Consorzio. La partecipazione di Confindustria punta a favorire il confronto sul miglioramento delle condizioni strutturali a beneficio delle imprese presenti nei sei agglomerati industriali della provincia: Ascoli Satriano, Bovino, Foggia-Incoronata, Lucera, Manfredonia-Monte Sant’Angelo e San Severo.

Il Presidente di Confindustria Foggia evidenzia l’obiettivo di favorire l’insediamento di nuove imprese, garantendo maggiori servizi e sicurezza alle aziende già presenti. Parte centrale della strategia è intensificare il dialogo con i comuni, a partire da Foggia, per accelerare l’ampliamento della Zona ASI Incoronata, fondamentale per attrarre nuove attività produttive.

Nel CdA del Consorzio Asi Foggia sono stati confermati anche il sindaco di Cerignola Francesco Bonito, l’imprenditore Emilio Paglialonga, il Presidente di Confcommercio Antonio Metauro e il Presidente uscente De Paolis.

LASCIA UN COMMENTO