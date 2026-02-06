Il retroscena, nella politica locale come in quella nazionale, non è solo un esercizio di dietrologia: spesso è il tentativo legittimo di individuare verità sommerse e motivazioni non dichiarate che accompagnano le decisioni pubbliche. È in quest’ottica che non possono non destare perplessità le recenti e nette dichiarazioni del sindaco di Manfredonia in merito al rinnovo della governance del Consorzio ASI.

Il primo cittadino, solitamente interprete di uno stile improntato al dialogo pacato e istituzionale, ha improvvisamente indossato abiti ben diversi, lasciandosi andare a uno spirito critico inedito e a una vis polemica mai manifestata con tale intensità. Al centro delle sue osservazioni finiscono questioni complesse e strategiche: dal porto ad alti fondali alle aree retroportuali, fino al ricorso promosso dal Consorzio ASI contro un decreto delle autorità centrali.

Temi rilevanti, senza dubbio. Ma è il tempismo a sollevare più di un interrogativo. Perché sollevare ora queste critiche? Perché farlo proprio in concomitanza con il rinnovo delle cariche consortili? È una semplice coincidenza o c’è dell’altro?

La sensazione è che il dibattito, più che concentrarsi sul merito delle scelte e sulle prospettive di sviluppo del territorio, rischi di scivolare su un piano diverso, meno nobile: quello della gestione del potere e della collocazione di uomini e correnti. La mancata designazione di esponenti politici in cerca di una nuova sistemazione istituzionale non evoca forse dinamiche già viste?

Domande legittime, che restano al momento senza risposta. Ma che riportano alla mente, con una certa ironia amara, un vecchio e significativo titolo delle Sorelle Bandiera: “Fatti più in là”. Un invito che, oggi come allora, sembra riecheggiare tra le pieghe di una politica che fatica a distinguere l’interesse generale dalla semplice occupazione delle poltrone.

Lo scrive Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia.