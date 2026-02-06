Edizione n° 5969

BALLON D'ESSAI

"SESSO HOTEL" // “Ho fatto sesso con la mia ragazza in hotel, settimane dopo ho visto il video online”
6 Febbraio 2026 - ore  12:01

CALEMBOUR

CAIVANO CARFORA // Caivano, docente depennato dalle graduatorie: condannata la preside Carfora
6 Febbraio 2026 - ore  09:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Consorzio ASI, Ugo Galli: “Quando il dibattito sembra ridursi a una questione di poltrone”

"ASI UGO GALLI" Consorzio ASI, Ugo Galli: “Quando il dibattito sembra ridursi a una questione di poltrone”

"Il primo cittadino, solitamente interprete di uno stile improntato al dialogo pacato e istituzionale, ha improvvisamente indossato abiti ben diversi"

Manfredonia, Ugo Galli: "Programmazione dell'amministrazione fatta con il copia e incolla"

Ugo Galli - ph StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

Il retroscena, nella politica locale come in quella nazionale, non è solo un esercizio di dietrologia: spesso è il tentativo legittimo di individuare verità sommerse e motivazioni non dichiarate che accompagnano le decisioni pubbliche. È in quest’ottica che non possono non destare perplessità le recenti e nette dichiarazioni del sindaco di Manfredonia in merito al rinnovo della governance del Consorzio ASI.

Il primo cittadino, solitamente interprete di uno stile improntato al dialogo pacato e istituzionale, ha improvvisamente indossato abiti ben diversi, lasciandosi andare a uno spirito critico inedito e a una vis polemica mai manifestata con tale intensità. Al centro delle sue osservazioni finiscono questioni complesse e strategiche: dal porto ad alti fondali alle aree retroportuali, fino al ricorso promosso dal Consorzio ASI contro un decreto delle autorità centrali.

Temi rilevanti, senza dubbio. Ma è il tempismo a sollevare più di un interrogativo. Perché sollevare ora queste critiche? Perché farlo proprio in concomitanza con il rinnovo delle cariche consortili? È una semplice coincidenza o c’è dell’altro?

La sensazione è che il dibattito, più che concentrarsi sul merito delle scelte e sulle prospettive di sviluppo del territorio, rischi di scivolare su un piano diverso, meno nobile: quello della gestione del potere e della collocazione di uomini e correnti. La mancata designazione di esponenti politici in cerca di una nuova sistemazione istituzionale non evoca forse dinamiche già viste?

Domande legittime, che restano al momento senza risposta. Ma che riportano alla mente, con una certa ironia amara, un vecchio e significativo titolo delle Sorelle Bandiera: “Fatti più in là”. Un invito che, oggi come allora, sembra riecheggiare tra le pieghe di una politica che fatica a distinguere l’interesse generale dalla semplice occupazione delle poltrone.

Lo scrive Ugo Galli, consigliere comunale di Manfredonia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO