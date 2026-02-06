POTENZA – Il gup di Potenza Francesco Valente ha disposto il rinvio a giudizio per 21 imputati, tra cui l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, nell’ambito del processo “Ambiente svenduto” sul presunto disastro ambientale causato dall’ex Ilva di Taranto tra il 1995 e il 2012, durante la gestione della famiglia Riva.

La prima udienza del processo è stata fissata per il 21 aprile.

Le richieste di rinvio a giudizio erano state avanzate dal procuratore facente funzioni di Potenza Maurizio Cardea e dal sostituto Vincenzo Montemurro.

Il procedimento è ripartito dall’udienza preliminare il 21 marzo 2025, dopo che la Corte d’Assise d’Appello di Taranto (sezione distaccata di Lecce) aveva annullato la sentenza di primo grado del 31 maggio 2021, che aveva inflitto 26 condanne per un totale di 270 anni di carcere. L’annullamento era stato disposto per un vizio di composizione del collegio giudicante, dovuto alla presenza di due giudici onorari.

Lo riporta l’Ansa.