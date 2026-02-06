Edizione n° 5969

BALLON D'ESSAI

"SESSO HOTEL" // “Ho fatto sesso con la mia ragazza in hotel, settimane dopo ho visto il video online”
6 Febbraio 2026 - ore  12:01

CALEMBOUR

CAIVANO CARFORA // Caivano, docente depennato dalle graduatorie: condannata la preside Carfora
6 Febbraio 2026 - ore  09:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Ex Ilva, 21 rinvii a giudizio a Potenza: coinvolto anche Nichi Vendola

EX ILVA Ex Ilva, 21 rinvii a giudizio a Potenza: coinvolto anche Nichi Vendola

La prima udienza del processo è stata fissata per il 21 aprile.

Ex Ilva di Taranto, muore un operaio cadendo da un piano dell’acciaieria

Ex Ilva di Taranto - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Cronaca // L'inchiesta //

POTENZA – Il gup di Potenza Francesco Valente ha disposto il rinvio a giudizio per 21 imputati, tra cui l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, nell’ambito del processo “Ambiente svenduto” sul presunto disastro ambientale causato dall’ex Ilva di Taranto tra il 1995 e il 2012, durante la gestione della famiglia Riva.

La prima udienza del processo è stata fissata per il 21 aprile.

Le richieste di rinvio a giudizio erano state avanzate dal procuratore facente funzioni di Potenza Maurizio Cardea e dal sostituto Vincenzo Montemurro.

Il procedimento è ripartito dall’udienza preliminare il 21 marzo 2025, dopo che la Corte d’Assise d’Appello di Taranto (sezione distaccata di Lecce) aveva annullato la sentenza di primo grado del 31 maggio 2021, che aveva inflitto 26 condanne per un totale di 270 anni di carcere. L’annullamento era stato disposto per un vizio di composizione del collegio giudicante, dovuto alla presenza di due giudici onorari.

Lo riporta l’Ansa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO