Foggia: al via il Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano”

Dal 9 al 12 febbraio, il Teatro Giordano di Foggia ospita la XXIV edizione del Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano”, nella nuova formula “In Festival”, che include anche l’installazione di tre opere del fotomorfista Tommaso Sansanelli. Quattro giornate di concerti, concorso e Serata di Gala, tutte aperte al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento posti.
Il Premio, organizzato dal Comune di Foggia con la direzione artistica della prof.ssa Maria Paola De Luca, è l’unico concorso lirico internazionale dedicato a Umberto Giordano, celebre compositore foggiano. La formula ad ingresso libero vuole garantire alla cittadinanza l’accesso alla musica lirica di qualità e riportare il pubblico nel Teatro Giordano.
Il Festival si apre con i Preludi Giordaniani:
- Lunedì 9 febbraio, a cura di Maria Gabriella Cianci, con un viaggio nel belcanto cameristico.
- Martedì 10 febbraio, dedicato a Aladino Di Martino, curato da Paola De Simone.
Mercoledì 11 febbraio si terrà il Concorso Lirico Internazionale, con cantanti provenienti da tutto il mondo valutati da una commissione di esperti.
Il giovedì 12 febbraio sarà la volta del Concerto di Gala dei Vincitori, una serata aperta al pubblico con i vincitori del concorso, ospiti, coro e formazioni cameristiche, nel segno dei capolavori di Umberto Giordano, eseguiti in versione originale.
Come spiega la direttrice artistica Maria Paola De Luca, tutto l’evento è costruito intorno a Umberto Giordano, celebrandone la musica e riportando la lirica al centro della vita culturale della città.