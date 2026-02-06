Edizione n° 5968

BALLON D'ESSAI

EX GARDEN VILLAGE // Cassano delle Murge, revocata la confisca dell’ex Garden Village
5 Febbraio 2026 - ore  17:57

CALEMBOUR

ANTONELLA LOPEZ // Uccisa a 19 anni in discoteca a Molfetta: 18 anni e 8 mesi al killer, 4 anni e mezzo al nipote del boss
5 Febbraio 2026 - ore  17:52

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia: al via il Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano”

UMBERTO GIORDANO Foggia: al via il Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano”

Dal 9 al 12 febbraio, il Teatro Giordano di Foggia ospita la XXIV edizione del Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano”

Foggia: al via il Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano”

Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Cronaca // Eventi //

Dal 9 al 12 febbraio, il Teatro Giordano di Foggia ospita la XXIV edizione del Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano”, nella nuova formula “In Festival”, che include anche l’installazione di tre opere del fotomorfista Tommaso Sansanelli. Quattro giornate di concerti, concorso e Serata di Gala, tutte aperte al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il Premio, organizzato dal Comune di Foggia con la direzione artistica della prof.ssa Maria Paola De Luca, è l’unico concorso lirico internazionale dedicato a Umberto Giordano, celebre compositore foggiano. La formula ad ingresso libero vuole garantire alla cittadinanza l’accesso alla musica lirica di qualità e riportare il pubblico nel Teatro Giordano.

Il Festival si apre con i Preludi Giordaniani:

  • Lunedì 9 febbraio, a cura di Maria Gabriella Cianci, con un viaggio nel belcanto cameristico.
  • Martedì 10 febbraio, dedicato a Aladino Di Martino, curato da Paola De Simone.

Mercoledì 11 febbraio si terrà il Concorso Lirico Internazionale, con cantanti provenienti da tutto il mondo valutati da una commissione di esperti.

Il giovedì 12 febbraio sarà la volta del Concerto di Gala dei Vincitori, una serata aperta al pubblico con i vincitori del concorso, ospiti, coro e formazioni cameristiche, nel segno dei capolavori di Umberto Giordano, eseguiti in versione originale.

Come spiega la direttrice artistica Maria Paola De Luca, tutto l’evento è costruito intorno a Umberto Giordano, celebrandone la musica e riportando la lirica al centro della vita culturale della città.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO