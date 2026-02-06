Foggia, arrestati padre e figlio dopo un inseguimento: sequestrati oltre 170 grammi di cocaina

FOGGIA – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 56 anni e il figlio di 23, trovati in possesso di oltre 170 grammi di cocaina, al termine di un breve inseguimento avvenuto nel centro cittadino.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dei fenomeni criminali nella provincia di Foggia. Nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato un motociclo che procedeva a velocità sostenuta, senza rispettare la segnaletica stradale.

Alla vista della volante, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento, al termine del quale gli agenti sono riusciti a bloccare il mezzo e a identificare i due occupanti, risultati essere padre e figlio. Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 172,11 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ritenuta di ottima qualità per l’elevato principio attivo, oltre a otto carte di debito e tre telefoni cellulari, ritenuti utili ai fini investigativi.

I due uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. Si precisa che il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. In osservanza del principio costituzionale della presunzione di innocenza, le persone indagate non possono essere considerate colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.