Foggia dice addio ad Antonio Testa, storico carrozziere e punto di riferimento per generazioni

È morto all'età di 88 anni Antonio Testa, storico carrozziere foggiano, per oltre mezzo secolo punto di riferimento per generazioni di automobilisti

Redazione
6 Febbraio 2026
FOGGIA – È morto all’età di 88 anni Antonio Testa, storico carrozziere foggiano, per oltre mezzo secolo punto di riferimento per generazioni di automobilisti. Il decesso è avvenuto in ospedale.

Insieme al fratello Luigi, Antonio Testa ha legato il proprio nome a una delle carrozzerie più note della città, quella di viale degli Aviatori, facilmente riconoscibile dalla celebre Fiat 500 gialla e blu posta all’ingresso, divenuta nel tempo un vero simbolo. Un’attività che per decenni ha rappresentato non solo un luogo di lavoro, ma un presidio di fiducia e competenza per intere famiglie foggiane.

La storia imprenditoriale dei fratelli Testa affonda le radici in via Lucera, dove aprirono la prima carrozzeria. Nel 1973 il trasferimento nell’allora ex via Ascoli, oggi viale degli Aviatori, segnò l’inizio di una nuova fase di crescita. Negli anni del Foggia Calcio in Serie A, la carrozzeria Testa divenne ancora più popolare grazie alla pubblicità trasmessa allo stadio Pino Zaccheria, entrando a far parte dell’immaginario collettivo di tanti tifosi rossoneri.

Antonio Testa lascia quattro figli e il ricordo di un uomo che ha incarnato i valori del lavoro, della dedizione e della serietà professionale, contribuendo in maniera significativa alla storia recente della città.

I funerali si terranno domani, sabato 7 febbraio, alle ore 10.30, presso la chiesa dello Spirito Santo, dove amici, clienti e concittadini potranno tributargli l’ultimo saluto. Lo riporta foggiatoday.it

