Foggia, El Mefeddel resta in carcere: uccise a coltellate l'ex compagna Hata Fatimi

IN CARCERE EL MEFEDDEL Foggia, El Mefeddel resta in carcere: uccise a coltellate l’ex compagna Hata Fatimi

Hata Fatimi aveva interrotto la relazione sentimentale con El Mefeddel circa un anno prima dei fatti, ritenendolo violento e ossessivamente geloso

Hayat Fatimi - Fonte Immagine: foggia.corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Resta in carcere Tariq El Mefeddel, il cittadino marocchino di 46 anni accusato dell’omicidio aggravato dell’ex compagna Hata Fatimi, la cuoca marocchina di 47 anni uccisa a coltellate la notte del 7 agosto 2025 davanti alla propria abitazione, in vico Cibele, nel centro storico di Foggia.

Per l’uomo si tratta di una scarcerazione soltanto formale: il gip ha disposto la revoca della custodia cautelare per i reati di violenza privata e stalking, ma El Mefeddel resta detenuto per l’accusa di omicidio aggravato, contestato anche per la premeditazione e per essere stato commesso nell’ambito di atti persecutori.

La decisione è stata assunta dal gip Carlo Protano su richiesta del pubblico ministero Vincenzo Maria Bafundi, che ha ritenuto ormai esaurite le esigenze cautelari per i reati minori, alla luce della condotta regolare tenuta dall’indagato durante la detenzione e del decorso del tempo. Il giudice ha tuttavia preso atto che l’uomo rimane comunque in carcere per l’omicidio.

Hata Fatimi aveva interrotto la relazione sentimentale con El Mefeddel circa un anno prima dei fatti, ritenendolo violento e ossessivamente geloso. Nell’aprile 2025 lo aveva denunciato per stalking, riferendo di continue minacce di morte, pedinamenti e pressioni affinché tornasse con lui.

Nel giro di poche settimane, tra luglio e agosto 2025, a carico dell’uomo furono emesse quattro ordinanze cautelari. In un primo momento il gip dispose il divieto di dimora a Foggia, misura divenuta di fatto inefficace per l’impossibilità di applicare il braccialetto elettronico. Successivamente, a fronte della prosecuzione delle condotte persecutorie, fu disposto il carcere.

El Mefeddel risultava irreperibile quando, nella notte del 7 agosto, secondo l’accusa, raggiunse la ex compagna sotto casa e la colpì ripetutamente con un coltello. Dopo l’aggressione si diede alla fuga, ma venne rintracciato e fermato dai carabinieri la mattina successiva a Roma, nei pressi di una stazione ferroviaria, ancora con indosso gli abiti sporchi di sangue.

Elemento centrale dell’inchiesta è la telefonata al 113 effettuata dalla vittima pochi istanti prima di essere uccisa: l’operatore di polizia ascoltò in diretta le ultime parole della donna e le urla seguite all’aggressione. Una registrazione ritenuta dagli inquirenti la prova decisiva a carico dell’indagato.

Nel corso degli interrogatori davanti ai gip di Roma e Foggia, El Mefeddel si è avvalso della facoltà di non rispondere. È difeso dagli avvocati Margherita Matrella e Antonio Gabrieli.

Agli atti dell’inchiesta figurano inoltre le numerose denunce presentate da Hata Fatimi, che documentano una lunga escalation di minacce e intimidazioni culminata nell’omicidio. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it

LASCIA UN COMMENTO