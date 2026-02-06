FOGGIA – Momenti di grande spavento oggi in via Telesforo, dove un cartellone pubblicitario è stato sradicato dal forte vento, cadendo su un’auto in transito. La conducente del veicolo, fortunatamente illesa, ha subito provato uno shock per la situazione improvvisa.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire il traffico, evitando ulteriori rischi per i cittadini.

L’episodio conferma la pericolosità delle raffiche di vento che stanno interessando la città e invita alla massima prudenza per chi si trova alla guida o nei pressi di strutture esposte.