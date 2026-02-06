Edizione n° 5970

BRINDISI DOGANE // Brindisi, cinque funzionari delle Dogane indagati per corruzione su merci illecite
7 Febbraio 2026 - ore  10:49

ASSOLTO MANFREDONIANO // Morte Danilo Telera, assolto unico imputato. “Nessuna responsabilità sui fatti”
6 Febbraio 2026 - ore  19:58

Frana su SS 89 a Mattinata: tavolo istituzionale in Prefettura definisce i prossimi passi

FRANE MATTINATA Frana su SS 89 a Mattinata: tavolo istituzionale in Prefettura definisce i prossimi passi

Per la messa in sicurezza e la riapertura

Per la messa in sicurezza e la riapertura

Frana su SS 89 a Mattinata: tavolo istituzionale in Prefettura definisce i prossimi passi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Manfredonia // Mattinata //

La Regione Puglia si affiancherà all’Agenzia del Demanio per studiare gli interventi di protezione del fianco montano franato sulla Statale 89 e ANAS si occuperà di riaprire la strada in condizioni di sicurezza una volta definite le dimensioni delle criticità.

È l’esito della seconda riunione del tavolo istituzionale convocato nella Prefettura di Foggia, per definire le azioni immediate sulla SS 89 al km 138, in località Ripe Rosse, dove il 5 dicembre 2025 un masso di grandi dimensioni si è staccato dalla montagna, crollando sulla carreggiata. La situazione resta complessa e potenzialmente più estesa di quanto inizialmente rilevato, rendendo necessaria una valutazione progressiva e prudente delle operazioni.

All’incontro, convocato dal prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco, hanno partecipato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Piemontese, accompagnato dalla dirigente del Demanio Costanza Moreo, con il coinvolgimento in video-collegamento delle articolazioni regionali, a partire dal capo di Gabinetto del presidente, Davide Pellegrino. Erano presenti anche i vertici territoriali di ANAS, dell’Agenzia del Demanio, il sindaco di Mattinata Michele Bisceglia e la Provincia di Foggia.

Nel corso della riunione è stato confermato un approccio collaborativo e pragmatico, finalizzato a intervenire subito per ridurre i rischi immediati, eliminando il pericolo incombente causato dal distacco della roccia e predisponendo le condizioni per il progressivo ripristino della circolazione chiusa tra il km 105 e il km 144 del tratto Mattinata-Vieste. Vista l’alta pericolosità del territorio, interventi più radicali e complessi saranno valutati e pianificati solo in una fase successiva, con maggiore dettaglio tecnico.

Regione Puglia e Agenzia del Demanio effettueranno il disgaggio, cioè la rimozione controllata delle parti di roccia instabili, e adotteranno le misure necessarie per la protezione del fianco della montagna. A seguito di questa operazione, ANAS provvederà allo sgombero dei detriti, al ripristino della viabilità e alla sistemazione di guard rail e altre protezioni, garantendo percorribilità e sicurezza compatibilmente con l’evoluzione della situazione.

“Abbiamo definito le azioni immediate per ridurre il pericolo incombente sulla SS 89 e predisporre la riapertura della strada in sicurezza”, ha detto al termine della riunione l’assessore Piemontese che ha voluto ringraziare il prefetto Grieco per la sensibilità rispetto a una questione che ha un impatto significativo sugli allevatori, oltre che sulla circolazione dei mezzi di soccorso e pronto intervento in un tratto molto delicato del Gargano.

“Abbiamo convenuto — ha aggiunto Piemontese — sull’opportunità di un intervento concreto e collaborativo, senza perdite di tempo su competenze e titolarità, per garantire sicurezza e accessibilità nei tempi tecnici necessari, tenendo conto della dimensione e complessità della criticità”.

1 commenti su "Frana su SS 89 a Mattinata: tavolo istituzionale in Prefettura definisce i prossimi passi"

  1. Che ci vuole l’AI per liberare quel tratto di stada con due scavatori?.
    Mentre per la messa in sicurezza, bisogna riunire il Consiglio di Stato??.
    Sono sicuro che prima del 2040 non verrà riaperto, specialmente se dovrà intervenire la Provincia DORMIENTE.

