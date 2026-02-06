Edizione n° 5970

Home // Manfredonia // “I Spruuature de Macchje” (I potatori di Macchia)

I POTATORI DI MACCHIA “I Spruuature de Macchje” (I potatori di Macchia)

Un tempo, gli olivicoltori (proprietari di grandi oliveti), facevano effettuare la potatura (lo sfoltimento maggiore dei rami delle piante), ogni due anni

COPERTINA-Potatori di Macchia Posta -Spruuature de Macchia Poste-su un albero di olivo- Archivio Matteo Tomaiuolo

AUTORE:
Franco Rinaldi
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Nella Piana di Macchia, ricca di secolari alberi di olivo, è antica consuetudine dei potatori  locali, come in altre zone del territorio sipontino e garganico, effettuare la potatura degli alberi di olivo nei chiuseti, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, dopo la raccolta delle olive “i nustréle”, che solitamente termina verso la fine novembre. A differenza delle coratine “i quaratine”, che  vengono raccolte entro la seconda settimana  di dicembre.

Un tempo, gli olivicoltori (proprietari di grandi oliveti), facevano effettuare  la potatura (lo sfoltimento maggiore dei rami delle piante),  ogni due anni. Per eseguire  la potatura degli alberi secolari,  che avevano fusti alti, i potatori utilizzavano lunghe scale di legno di sei-sette metri di altezza, pesanti e ingombranti.

Da alcuni anni,  invece,  la potatura viene effettuata annualmente, con scale di legno molto più basse.  “I spruuature”,  eseguono il lavoro  portando  i rami   a mò di ombrello,  facendoli  pendere  verso il basso dell’albero. Questo nuovo modo di sfoltire la pianta, permette di eseguire meglio la raccolta delle olive, che viene fatta meccanicamente con l’utilizzo delle ”paparèlle.

Va precisato, che  “i spruuature”, che  sono contadini specializzati, in passato lavoravano,  adoperando  soltanto “l’accettuline” (l’accetta), “l’asce”  (la scure),  “u curtidde” (roncolo) e “a forbece pe putè”(le forbici da potatore). Nei nostri tempi, invece, per sveltire il lavoro di potatura, adoperano motoseghe a scoppio, ma  utilizzando nel contempo  anche i vecchi arnesi del mestiere.

Tagliano  con sapiente maestria i rami superflui ed eliminano dal tronco dell’albero “u fracete” la parte marcia (una sorta di tumore della pianta), che fa seccare alcuni rami della stessa.  Un volta,   I polloni detti in  loco “i lupe”,  “i vigne” o “i vegnetille”, che nascono alla base dell’albero una volta eliminati, erano utilizzati dagli stessi contadini per allestire ceste e panieri “panére”. Tuttora, i succhioni  vengono eliminati, non nel solo nel corso  dei lavori di potatura ma anche nei mesi giugno-luglio,   perché  tolgono nutrimento alla pianta.

Era consuetudine dei nostri contadini, ammassare  in un angolo del loro fondo rustico alberato, “i frasche” (i rami degli alberi potati di olivo e di mandorlo) e farli seccare. Successivamente, le fascine di rami secchi accatastati, venivano bruciate e utilizzate per produrre “a rusce” (polvere di carbone). I combustibili ricavati, servivano per accendere il fuoco  nei bracieri per riscaldare la casa.

A tal riguardo, voglio ricordare, che fino agli inizi degli ’60 del  secolo sorso, molti piccoli proprietari di oliveti e mandorleti, come lo era anche mio padre (Pasquale Rinaldi al secolo “Marascialle”, bravo potatore  e conduttore del suo  fondo alberato, in zona sotto Pulsano), dopo la potatura degli alberi, “facevene u mendone”,  accatastavano  “i frasche” i rami potati legati a mò di fascine con “u ferfeléte” un fil di ferro.

Spesso, in età giovanile,  sono andato ad aiutare mio padre in campagna per  alcuni lavori stagionali, in particolare, quando  effettuavamo  la raccolta delle olive, delle mandorle, delle carrube e poi nel corso della potatura, allorquando raccoglievo e accatastavo “i frasche” i rami  di alberi di olivo e di mandorlo, eliminati dalle piante. Il lavoro più impegnativo, però,  era  quando mio padre doveva “avova appeccè a cataste i frasche” accendere il grande falò per ricavare a “rusce.

Vi dico solo,  che quello,  era un lavoro pazzesco. Senza nessuna maschera protettiva a fine giornata, sembravamo due zombi: neri “dalla chepe ai pite” (dalla testa ai piedi). Peccato solo, che in quel periodo,  non  avevo la macchina fotografica, perché avrei voluto documentare le varie fasi della lavorazione.  In particolare,  quella dello  spegnimento delle piccole chiazze di fuoco, che venivano fuori, una volta sistemati i residui del falò, ammassato a cono e poi aperto con lunghi rastrelli a mo di cerchio per farlo “sfumeché”.

Il lavoro di smorzamento dei piccoli focolai, lo facevamo utilizzando grossi  arbusti verdi, che continuamente bagnavamo nell’acqua  e battevamo  sulle chiazze di fuoco vivo  del falò, per non far consumare “a rusce” prodotta.

Va detto altresì, che fino agli anni ’70, del secolo scorso, le fascine seccate dei  rami di olivo e mandorlo e i tronchetti potati, venivano trasportati  in città da carrettieri, e  venduti ai forni a legna. La vendita di fascine secche e legna per le vie cittadine, da parte di carrettieri, è avvenuta in loco fino a dopo la seconda guerra mondiale, perché molte famiglie acquistavano il combustile per cucinare.

Sempre, in riferimento ai potatori, va evidenziato, che questi contadini specializzati, sono abili anche nell’arte dell’innesto, che solitamente viene fatto in primavera, allorquando la pianta è in vegetazione.

L’innesto più usato (effettuato tuttora in forma minore) è quello “a pezza”, eseguito in primavera e quello “a finestrino” nel periodo dicembre-marzo, quando la pianta va in riposo vegetativo. Altra caratteristica di alcuna potatori è l’agilità pazzesca con la quale si muovono sugli alberi durante il lavoro di potatura.

Va ricordato,  per la storia, invece,  che verso la fine degli anni ’60,  prima dell’avvento dell’infausto e disastroso insediamento del Petrolchimico nella Piana di Macchia, avvenuto anche   con il consenso  dei nostri cari cugini montanari, sono stati estirpati in quella piana migliaia di alberi secolari di olivo. Mi riferivano, tempo fa,  alcuni anziani potatori di Macchia, che molti di loro  erano impegnati  per due o tre mesi,   nei lavori di potatura nel  grande oliveto denominato “a  Chiuse i Sande”.  In quella  tenuta, non solo di proprietà del barone Cessa,  ricca di monumentali alberi di olivo,  fu insediato, ahimè, lo stabilimento Enichem poi Anic, che ha rovinato per sempre quella piana  che tutti ci invidiavano. Quel territorio di una bellezza mozzafiato,  sicuramente,  avrebbe dovuto avere naturale destinazione  turistica. Ma il ricatto occupazionale, in quegli anni, e per colpa anche di politici poco lungimiranti,  ebbe il sopravvento.

I nostri potatori esperti nella tecnica della potatura, una volta ricevevano un modesto salario. Da alcuni anni,  questo antico mestiere,  è stato rivalutato a livello economico, ma  viene esercitato sempre da meno contadini, che si specializzano in questa arcaica attività agricola.

Va detto, altresì, che nel  nostro territorio, tuttora operano  bravi potatori e giardinieri, che utilizzano motoseghe  azionate meccanicamente, per sveltire il lavoro, ma anche accette ed altre attrezzature per la potatura degli alberi nei chiuseti, nei vigneti e nelle  ville.

Articolo del 20 aprile 2020.

FOTOGALLERY

2 commenti su "“I Spruuature de Macchje” (I potatori di Macchia)"

  2. Bellissimo articolo. Volevo solo dire. Che in quei anni alla chius i santt .cera mio nonno michele celestrin figlio di iaiann 🤣

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO