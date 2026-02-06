Nella Piana di Macchia, ricca di secolari alberi di olivo, è antica consuetudine dei potatori locali, come in altre zone del territorio sipontino e garganico, effettuare la potatura degli alberi di olivo nei chiuseti, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, dopo la raccolta delle olive “i nustréle”, che solitamente termina verso la fine novembre. A differenza delle coratine “i quaratine”, che vengono raccolte entro la seconda settimana di dicembre.

Un tempo, gli olivicoltori (proprietari di grandi oliveti), facevano effettuare la potatura (lo sfoltimento maggiore dei rami delle piante), ogni due anni. Per eseguire la potatura degli alberi secolari, che avevano fusti alti, i potatori utilizzavano lunghe scale di legno di sei-sette metri di altezza, pesanti e ingombranti.

Da alcuni anni, invece, la potatura viene effettuata annualmente, con scale di legno molto più basse. “I spruuature”, eseguono il lavoro portando i rami a mò di ombrello, facendoli pendere verso il basso dell’albero. Questo nuovo modo di sfoltire la pianta, permette di eseguire meglio la raccolta delle olive, che viene fatta meccanicamente con l’utilizzo delle ”paparèlle.

Va precisato, che “i spruuature”, che sono contadini specializzati, in passato lavoravano, adoperando soltanto “l’accettuline” (l’accetta), “l’asce” (la scure), “u curtidde” (roncolo) e “a forbece pe putè”(le forbici da potatore). Nei nostri tempi, invece, per sveltire il lavoro di potatura, adoperano motoseghe a scoppio, ma utilizzando nel contempo anche i vecchi arnesi del mestiere.

Tagliano con sapiente maestria i rami superflui ed eliminano dal tronco dell’albero “u fracete” la parte marcia (una sorta di tumore della pianta), che fa seccare alcuni rami della stessa. Un volta, I polloni detti in loco “i lupe”, “i vigne” o “i vegnetille”, che nascono alla base dell’albero una volta eliminati, erano utilizzati dagli stessi contadini per allestire ceste e panieri “panére”. Tuttora, i succhioni vengono eliminati, non nel solo nel corso dei lavori di potatura ma anche nei mesi giugno-luglio, perché tolgono nutrimento alla pianta.

Era consuetudine dei nostri contadini, ammassare in un angolo del loro fondo rustico alberato, “i frasche” (i rami degli alberi potati di olivo e di mandorlo) e farli seccare. Successivamente, le fascine di rami secchi accatastati, venivano bruciate e utilizzate per produrre “a rusce” (polvere di carbone). I combustibili ricavati, servivano per accendere il fuoco nei bracieri per riscaldare la casa.

A tal riguardo, voglio ricordare, che fino agli inizi degli ’60 del secolo sorso, molti piccoli proprietari di oliveti e mandorleti, come lo era anche mio padre (Pasquale Rinaldi al secolo “Marascialle”, bravo potatore e conduttore del suo fondo alberato, in zona sotto Pulsano), dopo la potatura degli alberi, “facevene u mendone”, accatastavano “i frasche” i rami potati legati a mò di fascine con “u ferfeléte” un fil di ferro.

Spesso, in età giovanile, sono andato ad aiutare mio padre in campagna per alcuni lavori stagionali, in particolare, quando effettuavamo la raccolta delle olive, delle mandorle, delle carrube e poi nel corso della potatura, allorquando raccoglievo e accatastavo “i frasche” i rami di alberi di olivo e di mandorlo, eliminati dalle piante. Il lavoro più impegnativo, però, era quando mio padre doveva “avova appeccè a cataste i frasche” accendere il grande falò per ricavare a “rusce”.

Vi dico solo, che quello, era un lavoro pazzesco. Senza nessuna maschera protettiva a fine giornata, sembravamo due zombi: neri “dalla chepe ai pite” (dalla testa ai piedi). Peccato solo, che in quel periodo, non avevo la macchina fotografica, perché avrei voluto documentare le varie fasi della lavorazione. In particolare, quella dello spegnimento delle piccole chiazze di fuoco, che venivano fuori, una volta sistemati i residui del falò, ammassato a cono e poi aperto con lunghi rastrelli a mo di cerchio per farlo “sfumeché”.

Il lavoro di smorzamento dei piccoli focolai, lo facevamo utilizzando grossi arbusti verdi, che continuamente bagnavamo nell’acqua e battevamo sulle chiazze di fuoco vivo del falò, per non far consumare “a rusce” prodotta.

Va detto altresì, che fino agli anni ’70, del secolo scorso, le fascine seccate dei rami di olivo e mandorlo e i tronchetti potati, venivano trasportati in città da carrettieri, e venduti ai forni a legna. La vendita di fascine secche e legna per le vie cittadine, da parte di carrettieri, è avvenuta in loco fino a dopo la seconda guerra mondiale, perché molte famiglie acquistavano il combustile per cucinare.

Sempre, in riferimento ai potatori, va evidenziato, che questi contadini specializzati, sono abili anche nell’arte dell’innesto, che solitamente viene fatto in primavera, allorquando la pianta è in vegetazione.

L’innesto più usato (effettuato tuttora in forma minore) è quello “a pezza”, eseguito in primavera e quello “a finestrino” nel periodo dicembre-marzo, quando la pianta va in riposo vegetativo. Altra caratteristica di alcuna potatori è l’agilità pazzesca con la quale si muovono sugli alberi durante il lavoro di potatura.

Va ricordato, per la storia, invece, che verso la fine degli anni ’60, prima dell’avvento dell’infausto e disastroso insediamento del Petrolchimico nella Piana di Macchia, avvenuto anche con il consenso dei nostri cari cugini montanari, sono stati estirpati in quella piana migliaia di alberi secolari di olivo. Mi riferivano, tempo fa, alcuni anziani potatori di Macchia, che molti di loro erano impegnati per due o tre mesi, nei lavori di potatura nel grande oliveto denominato “a Chiuse i Sande”. In quella tenuta, non solo di proprietà del barone Cessa, ricca di monumentali alberi di olivo, fu insediato, ahimè, lo stabilimento Enichem poi Anic, che ha rovinato per sempre quella piana che tutti ci invidiavano. Quel territorio di una bellezza mozzafiato, sicuramente, avrebbe dovuto avere naturale destinazione turistica. Ma il ricatto occupazionale, in quegli anni, e per colpa anche di politici poco lungimiranti, ebbe il sopravvento.

I nostri potatori esperti nella tecnica della potatura, una volta ricevevano un modesto salario. Da alcuni anni, questo antico mestiere, è stato rivalutato a livello economico, ma viene esercitato sempre da meno contadini, che si specializzano in questa arcaica attività agricola.

Va detto, altresì, che nel nostro territorio, tuttora operano bravi potatori e giardinieri, che utilizzano motoseghe azionate meccanicamente, per sveltire il lavoro, ma anche accette ed altre attrezzature per la potatura degli alberi nei chiuseti, nei vigneti e nelle ville.

Articolo del 20 aprile 2020.

