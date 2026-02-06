Edizione n° 5969

BALLON D'ESSAI

"SESSO HOTEL" // “Ho fatto sesso con la mia ragazza in hotel, settimane dopo ho visto il video online”
6 Febbraio 2026 - ore  12:01

CALEMBOUR

CAIVANO CARFORA // Caivano, docente depennato dalle graduatorie: condannata la preside Carfora
6 Febbraio 2026 - ore  09:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Investì un’anziana e fu accusato di omicidio stradale: assolto dopo 9 anni l’attore Simone Riccioni

ASSOLTO Investì un’anziana e fu accusato di omicidio stradale: assolto dopo 9 anni l’attore Simone Riccioni

La parte civile, rappresentata dall’avvocato Claudio Bruno Marcolini, sosteneva invece che Riccioni si sarebbe distratto

Investì un’anziana e fu accusato di omicidio stradale: assolto dopo 9 anni l’attore Simone Riccioni

ph Leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Cronaca // Primo piano //

Dopo nove anni di processo, l’attore Simone Riccioni è stato assolto dall’accusa di omicidio stradale per l’investimento mortale di Giuseppina Tentella, 84 anni. A stabilirlo è stato ieri il giudice Federico Simonelli, che ha pronunciato la formula “il fatto non costituisce reato”.

La vicenda risale alla sera del 15 novembre 2017, in via Piani Rossi, a Macerata. Riccioni, alla guida della sua Audi Q5, si trovava in transito durante un violento temporale quando investì l’anziana, che stava attraversando la strada. Trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Macerata, Tentella morì il 23 gennaio 2018.

Secondo la difesa, guidata dagli avvocati Federico Valori e Benedetta Tommasoni, l’anziana era uscita improvvisamente da casa e l’impatto sarebbe stato inevitabile. «Il comportamento tenuto da Riccioni non è rimproverabile – ha commentato Valori – procedeva a circa 45 km/h su una strada extraurbana dove il limite è di 70 km/h. Al contrario, il contegno della vittima è stato abnorme: uscita in ciabatte, di notte, sotto la pioggia, in cerca della sua gattina».

La parte civile, rappresentata dall’avvocato Claudio Bruno Marcolini, sosteneva invece che Riccioni si sarebbe distratto e che l’anziana, pur attraversando lentamente, stava completando l’attraversamento quando è stata investita. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo aveva chiesto una condanna a due anni, pena sospesa.

Il giudice, tuttavia, ha accolto le argomentazioni della difesa, pronunciando l’assoluzione dell’attore 37enne. La sentenza chiude così un procedimento lungo e delicato, che ha suscitato forti emozioni nella comunità locale, bilanciando la tragedia dell’incidente con le valutazioni sulla responsabilità penale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO