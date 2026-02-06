Investì un’anziana e fu accusato di omicidio stradale: assolto dopo 9 anni l’attore Simone Riccioni

Dopo nove anni di processo, l’attore Simone Riccioni è stato assolto dall’accusa di omicidio stradale per l’investimento mortale di Giuseppina Tentella, 84 anni. A stabilirlo è stato ieri il giudice Federico Simonelli, che ha pronunciato la formula “il fatto non costituisce reato”.

La vicenda risale alla sera del 15 novembre 2017, in via Piani Rossi, a Macerata. Riccioni, alla guida della sua Audi Q5, si trovava in transito durante un violento temporale quando investì l’anziana, che stava attraversando la strada. Trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Macerata, Tentella morì il 23 gennaio 2018.

Secondo la difesa, guidata dagli avvocati Federico Valori e Benedetta Tommasoni, l’anziana era uscita improvvisamente da casa e l’impatto sarebbe stato inevitabile. «Il comportamento tenuto da Riccioni non è rimproverabile – ha commentato Valori – procedeva a circa 45 km/h su una strada extraurbana dove il limite è di 70 km/h. Al contrario, il contegno della vittima è stato abnorme: uscita in ciabatte, di notte, sotto la pioggia, in cerca della sua gattina».

La parte civile, rappresentata dall’avvocato Claudio Bruno Marcolini, sosteneva invece che Riccioni si sarebbe distratto e che l’anziana, pur attraversando lentamente, stava completando l’attraversamento quando è stata investita. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo aveva chiesto una condanna a due anni, pena sospesa.

Il giudice, tuttavia, ha accolto le argomentazioni della difesa, pronunciando l’assoluzione dell’attore 37enne. La sentenza chiude così un procedimento lungo e delicato, che ha suscitato forti emozioni nella comunità locale, bilanciando la tragedia dell’incidente con le valutazioni sulla responsabilità penale.