Maggioranza assente, Consiglio comunale paralizzato. Il centrodestra: «Si torni al voto»

FOGGIA – Seduta saltata, Aula deserta e tensione politica alle stelle. Il Consiglio comunale di Foggia non si è potuto svolgere per mancanza del numero legale: a pesare, secondo quanto denunciato dalle forze di opposizione, è stata l’assenza dei gruppi consiliari del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, dei Socialisti e del gruppo misto “Per Foggia”, indicati come le principali forze della maggioranza relativa a sostegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Episcopo.

Una scelta che il centrodestra definisce “grave e politicamente irresponsabile”, perché – sostengono i firmatari – ha impedito il regolare svolgimento dei lavori consiliari e avrebbe finito per certificare una situazione di stallo sempre più evidente. «Non è solo un problema numerico: è un segnale politico chiarissimo», accusano. Per l’opposizione, infatti, l’assenza dei due partiti cardine della coalizione di governo rappresenterebbe la prova di una maggioranza incapace di garantire coesione interna e credibilità esterna.

Nelle ore successive allo stop della seduta, la presa di posizione si è trasformata in un attacco diretto all’amministrazione, ritenuta “debole, inconcludente e lontana dai bisogni reali dei foggiani”. Il mancato raggiungimento del numero legale, sottolineano i consiglieri di centrodestra, non sarebbe un episodio isolato, ma l’ennesima conferma di una coalizione “allo sbando, divisa e paralizzata”, non più in grado di assicurare nemmeno il funzionamento minimo delle istituzioni democratiche cittadine.

Nel mirino finiscono anche i contenuti che erano all’ordine del giorno e che, con la seduta saltata, restano sospesi. Tra i punti ritenuti “essenziali” vengono citati i debiti fuori bilancio, sui quali – secondo la nota politica – la maggioranza non sarebbe riuscita a garantire un percorso lineare di approvazione, con ricadute dirette sulla gestione amministrativa. Altro tema considerato strategico è il Piano Urbanistico Generale (PUG), rispetto al quale viene denunciato un atteggiamento “contraddittorio” e privo di una direzione chiara.

L’opposizione insiste: «Chi ha ricevuto il mandato dai foggiani nel 2023 oggi non riesce nemmeno ad assicurare la tenuta dell’Aula». E aggiunge un ulteriore elemento politico: l’immobilismo non si misurerebbe solo sulle sedute che saltano, ma anche sulla distanza crescente tra l’amministrazione e la città. Un clima che – nella lettura del centrodestra – starebbe alimentando sfiducia e insofferenza tra i cittadini, mentre resterebbero senza risposte i problemi più sentiti sul territorio.

A pesare, secondo i firmatari, sarebbe anche il paradosso di atti e delibere su questioni considerate fondamentali per la comunità e per il sistema produttivo locale, approvati talvolta anche all’unanimità, ma non seguiti da una conseguente capacità di tradurre gli indirizzi politici in azione amministrativa. «Continuare a far finta di nulla significa prendere in giro i cittadini, bloccare l’attività dell’ente e condannare Foggia all’immobilismo», è l’accusa.

Da qui la richiesta politica più netta: il centrodestra – Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista di Mauro, Prima Foggia e Italia del Meridione – chiede al sindaco Episcopo e alla sua maggioranza «un atto di responsabilità e di chiarezza». Tradotto: prendere atto, secondo l’opposizione, del fallimento dell’esperienza amministrativa e interrompere quella che viene definita “un’agonia istituzionale”.

La conclusione è un appello esplicito al ritorno alle urne. «L’unica strada possibile è l’atto di chiarezza: le dimissioni del sindaco e il voto, per restituire ai foggiani il diritto di scegliere nuovamente da chi vogliono essere governati». Una richiesta che arriva in calce a una nota sottoscritta dai consiglieri Raffaele di Mauro, Claudio Amorese, Franco Nunziante, Marco Pellegrino, Pasquale Cataneo, Pasquale Rignanese, Luigi Fusco, Concetta Soragnese e Maurizio Accettulli.

Il messaggio politico è netto: per il centrodestra l’amministrazione Episcopo sarebbe arrivata “al capolinea”. Ora la parola passa ai fatti: sarà la maggioranza a dover decidere se ricompattarsi e rilanciare l’azione di governo o se aprire una crisi formale destinata a ridefinire gli equilibri di Palazzo di Città.

Crisi al Comune di Foggia, Noi Moderati: “Inaccettabile gioco sulla pelle dei cittadini”

“La gestione amministrativa della città di Foggia ha toccato il suo punto più basso. Il cosiddetto Grande Carro ha fornito ancora una volta la prova definitiva della sua inconsistenza, dimostrando come l’accordo di governo sia stato costruito su fondamenta fragili che hanno mostrato crepe sin dai primi istanti. Come Noi Moderati Capitanata non possiamo e non vogliamo restare inermi di fronte a uno spettacolo così deludente. È inaccettabile che si continui a giocare sulla pelle dei cittadini con una politica orientata esclusivamente alla spartizione delle poltrone e non al bene collettivo. Chi finge di amministrare la nostra città sta tradendo il mandato dei foggiani, anteponendo gli interessi personali e di fazione alle reali necessità del territorio.

​Per queste ragioni, Noi Moderati, all’interno della coalizione di centro-destra, annuncia l’avvio di un’azione politica decisa per mandare a casa questa amministrazione. Il nostro obiettivo è chiaro e immediato: lavorare da subito per raccogliere le firme necessarie da presentare al Prefetto, in modo da porre fine a questa esperienza fallimentare.

​Foggia ha bisogno di dignità e di una guida solida. È tempo di restituire la parola ai cittadini e di costruire un governo cittadino capace di far compiere al nostro territorio quel salto di qualità che attende da troppo tempo. Non c’è più spazio per chi recita una parte: la città merita serietà, competenza e un impegno autentico per il futuro.”

