Manfredonia, addio a Lucia Delle Donne: aveva 101 anni. Il ricordo

LUCIA DELLE DONNE Manfredonia, addio a Lucia Delle Donne: aveva 101 anni. Il ricordo

Le esequie si terranno sabato 7 febbraio, alle ore 9.00, nella Chiesa parrocchiale Santa Maria Regina di Siponto

Manfredonia, addio a Lucia Delle Donne: aveva 101 anni

LUCIA DELLE DONNE - ph SQ

Redazione
6 Febbraio 2026
MANFREDONIA – Si è spenta all’età di 101 anni Lucia Delle Donne, vedova di Pasquale Angerillis. La notizia della scomparsa ha raggiunto la comunità cittadina nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra quanti l’hanno conosciuta e stimata.

A darne l’annuncio sono la figlia, il genero, i fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti. Le esequie si terranno sabato 7 febbraio, alle ore 9.00, nella Chiesa parrocchiale Santa Maria Regina di Siponto. La salma si trova presso la camera mortuaria della Casa di Riposo “Stella Maris”.

Lo scorso 10 dicembre 2024, Lucia Delle Donne aveva festeggiato i suoi primi cento anni circondata dall’affetto dei familiari, degli amici e della comunità locale. L’evento, ricco di emozione e significato, si era svolto al Centro Stella Maris di Siponto.

La celebrazione aveva visto la partecipazione di molte persone che hanno voluto rendere omaggio a una donna che ha segnato un secolo di storia personale e collettiva.

