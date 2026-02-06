Manfredonia celebra San Lorenzo Maiorano: musica, sapori e spettacolo pirotecnico per la festa civile

Manfredonia si prepara a vivere una serata di festa e condivisione in occasione della Solennità di San Lorenzo Maiorano, patrono della città e dell’Arcidiocesi, con un ricco programma di manifestazioni civili in calendario sabato 7 febbraio.

A partire dalle ore 20.00, Piazza Papa Giovanni XXIII si trasformerà in un grande spazio di incontro, animato da intrattenimento musicale e da un percorso gastronomico che valorizza i sapori della tradizione pugliese. La serata sarà accompagnata dalla musica di Andrea Colaianni, mentre diversi operatori locali offriranno proposte culinarie pensate per l’occasione.

Tra le specialità in degustazione figurano il Calice Rosa con focaccia di patate, salumi pugliesi e caciocavallo podolico, i piatti della Bottega Signorini a base di baccalà, le polpette di manzo podolico del Moody al Campanile, le proposte di Deli – cibo e vino e l’esperienza sensoriale di 71043 – Nati nella meraviglia, dedicata ai liquori artigianali del Gargano. Presente anche Vineria Vero con un calice di vino rosso Fuoco.

Il momento conclusivo della serata è atteso per le ore 23.00, quando la spiaggia del Castello farà da suggestiva cornice allo spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo di Manfredonia in onore del Santo Patrono.

Un appuntamento che unisce tradizione religiosa, identità cittadina e convivialità, confermando San Lorenzo Maiorano come simbolo di unità e appartenenza per l’intera comunità.

A cura di Michele Solatia.