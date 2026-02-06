La lettera di una lettrice alla redazione: “Sportelli d’ascolto a scuola fermi per mancanza di fondi, in Asl tempi lunghi e rinvii. Con tre figli non posso permettermi un percorso privato per tutti”. L’appello: “I minori non possono essere lasciati soli”.

“Mi sento ignorata, lasciata sola, poco tutelata. E vedere che il dolore dei miei figli non viene considerato mi spezza”. È la testimonianza, diretta e amara, che arriva in redazione da Lucia, madre di tre figli, che racconta un momento familiare delicatissimo — una separazione in corso — e la difficoltà concreta di ottenere un supporto psicologico per i minori.

La sua non è solo una richiesta d’aiuto personale: è una denuncia che punta il dito contro una carenza che, secondo quanto scrive, riguarda molte famiglie. “I bambini e i ragazzi dovrebbero essere tutelati, ascoltati e sostenuti. Invece troppo spesso vengono lasciati soli”, afferma.

“A scuola lo sportello non funziona”

Nel suo racconto, il primo ostacolo è dentro le scuole. Lucia parla di sportelli di ascolto psicologico che, di fatto, non sarebbero operativi. “All’interno delle scuole, lo sportello di ascolto non funziona per mancanza di fondi”, scrive, sottolineando come proprio l’ambiente scolastico — dove spesso emergono i primi segnali di disagio — dovrebbe essere uno dei presìdi principali per intercettare e accompagnare le fragilità.

“In Asl tempi lunghi e rinvii”

Il secondo passaggio è quello, naturale, verso i servizi pubblici. Ma anche qui, racconta, la strada si fa in salita: “Rivolgendomi alla Asl, ho potuto constatare una generale mancanza di efficienza nei servizi di supporto psicologico: tempi lunghi, continui rinvii e difficoltà nell’ottenere un’assistenza stabile e continuativa”.

Il risultato, denuncia, è che per molte famiglie l’accesso a un aiuto reale diventa quasi impossibile. Non solo per la complessità del sistema, ma per la mancanza di continuità, elemento essenziale in un percorso psicologico, soprattutto per bambini e adolescenti.

Il peso economico e la scelta “impossibile”

A rendere tutto più difficile, spiega Lucia, c’è la condizione economica. “Ho tre figli e sostenere privatamente un percorso psicologico per tutti sarebbe per me un peso enorme”. E qui il suo racconto si fa ancora più duro: la differenza tra chi riesce a pagare e chi no, tra chi può scegliere e chi resta senza alternative.

“Ogni bambino ha la propria sensibilità”, scrive. La figlia maggiore, racconta, riesce ad aprirsi solo con una specialista privata che già conosce, e per questo è costretta a sostenerne i costi. Gli altri due, dice, sarebbero più disponibili a incontrare specialisti diversi, ma il nodo resta: “Non posso permettermi di pagare uno psicologo per tutti. Mi trovo così costretta a scegliere”.

Una frase che fotografa la frattura più dolorosa: quando il benessere psicologico dei minori diventa una questione di budget familiare. “È una cosa che nessun genitore dovrebbe mai essere obbligato a fare”, aggiunge.

“Non riguarda solo noi”

Lucia insiste: il suo reclamo non è un caso isolato. “Riguarda tutti quei bambini che non hanno questa possibilità, che non possono permettersi un aiuto privato e a cui spesso non viene nemmeno garantita un’alternativa pubblica”.

Parole che chiamano in causa istituzioni e responsabilità. “Sono arrabbiata, delusa e profondamente amareggiata, perché vedo ogni giorno quanto questo sistema stia fallendo proprio con chi è più fragile”.

L’appello alle istituzioni

La lettera si chiude con una richiesta chiara: rompere il silenzio. “Scrivo a voi per denunciare e sottolineare la grave mancanza di servizi essenziali sul territorio. Non si può continuare a ignorare il disagio delle famiglie e dei minori”.

E l’auspicio finale: “Spero che possiate dare spazio a questa testimonianza, affinché chi di dovere si assuma le proprie responsabilità e si intervenga concretamente”.