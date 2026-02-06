La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato un memorandum di collaborazione con il Congresso nazionale delle associazioni ucraine in Italia (APS), organismo che rappresenta una rete di realtà associative impegnate in iniziative culturali, educative e sociali. L’atto è stato adottato nella seduta del 6 febbraio 2026 (deliberazione n. 38) e viene presentato come un accordo quadro volto a favorire progetti condivisi e attività congiunte.

Nella premessa, l’amministrazione sottolinea che il Comune promuove iniziative orientate allo sviluppo culturale, educativo e turistico e alla cooperazione internazionale, con particolare attenzione ai percorsi di integrazione e valorizzazione delle comunità presenti sul territorio. Da parte sua, il Congresso nazionale delle associazioni ucraine in Italia viene descritto come una rete che lavora per rafforzare i rapporti tra Italia e Ucraina e per promuovere la conoscenza reciproca e l’inclusione.

Il memorandum individua quattro ambiti principali di collaborazione: cooperazione internazionale; istruzione e formazione; cultura e patrimonio culturale; turismo e promozione territoriale. La realizzazione delle iniziative, secondo quanto riportato nel testo, potrà avvenire attraverso la costituzione di gruppi di lavoro condivisi, la programmazione di attività annuali o pluriennali, la condivisione di competenze e risorse e il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, inclusi enti del terzo settore. Un punto rilevante, ai fini della gestione amministrativa, riguarda la natura dell’accordo: la Giunta specifica che il memorandum non comporta obblighi finanziari automatici tra le parti.

Eventuali spese – laddove necessarie – dovranno essere connesse alla concreta realizzazione delle iniziative e, nella logica indicata, richiederanno una programmazione puntuale. Il documento prevede inoltre che ogni progetto possa essere disciplinato da protocolli attuativi dedicati, così da definire obiettivi, tempi, modalità operative e, se del caso, impegni economici.

Quanto alla durata, l’accordo è indicato come triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto tra le parti. La delibera autorizza, di fatto, l’approvazione della bozza allegata come parte integrante e sostanziale dell’atto.

Nel procedimento amministrativo vengono acquisiti i pareri previsti: è riportato il parere favorevole di regolarità tecnica, mentre non viene richiesto il parere contabile in quanto l’atto, nelle sue premesse e nel dispositivo, non determina oneri diretti o indiretti sul bilancio comunale.

Il memorandum si inserisce in un contesto in cui diversi enti locali cercano strumenti di collaborazione con associazioni e reti del terzo settore, per progettualità che possono riguardare inclusione sociale, iniziative culturali e scambi educativi. In questa cornice, il valore operativo dell’intesa dipenderà dalla capacità delle parti di tradurre l’accordo quadro in iniziative specifiche, con obiettivi misurabili, risorse coerenti e una governance condivisa che consenta di monitorare risultati e impatti sul territorio. Dal punto di vista della trasparenza, gli atti e i relativi allegati restano consultabili secondo le modalità di pubblicazione previste dalla normativa e dai regolamenti dell’ente. La fase successiva, come di prassi, prevede verifiche tecniche e amministrative e il monitoraggio dell’attuazione, così da assicurare coerenza tra indirizzi programmatori, coperture finanziarie e risultati attesi. Nel dibattito pubblico, la lettura di documenti come questi richiede attenzione a numeri, tempi e responsabilità: cosa viene approvato oggi, cosa è rimandato a successivi atti e quali sono le condizioni operative per rendere effettive le decisioni. È su questi passaggi che, nella pratica, si misurano la capacità di governo e la qualità dell’amministrazione.

Resta centrale, inoltre, il tema della rendicontazione: per iniziative e programmi, la possibilità di valutare obiettivi, indicatori e risultati consente di passare da un elenco di intenzioni a una gestione misurabile, con ricadute verificabili su servizi e comunità.