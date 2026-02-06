La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (NADUP) e lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, avviando formalmente l’iter che condurrà alla discussione e al voto del Consiglio comunale. Il provvedimento è stato adottato nella seduta del 6 febbraio 2026 con deliberazione n. 37.

L’atto richiama il quadro normativo di riferimento dell’armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e le procedure previste dal Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000). Nel testo si evidenzia come le previsioni di entrata e di spesa siano state elaborate dai dirigenti di settore, in collaborazione con il servizio finanziario, e inserite nello schema di bilancio in coerenza con l’aggiornamento del DUP.

Viene inoltre ricordato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 28 febbraio 2026 con decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025.

Tra gli elementi di contesto, la deliberazione richiama il rendiconto di gestione 2024, approvato dal Consiglio comunale con atto n. 29 del 9 maggio 2025. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è indicato in 92.387.953,45 euro, così articolati: parte accantonata per 47.834.028,02 euro, parte vincolata per 39.904.254,13 euro, parte destinata agli investimenti per 2.000.000,00 euro e parte disponibile per 2.649.671,30 euro. Nel documento si dà atto che l’ente non si trova in stato di dissesto né risulta strutturalmente deficitario, come attestato dalla tabella dei parametri allegata al rendiconto.

Sul piano tecnico-contabile, la Giunta prende atto che gli stanziamenti del bilancio 2026-2028 non prevedono l’applicazione dell’avanzo presunto, ad eccezione dell’utilizzo della quota accantonata pari a 189.407,34 euro destinata al Fondo anticipazione di liquidità (FAL). Viene inoltre attestata la coerenza del bilancio con gli equilibri e gli obiettivi di finanza pubblica: lo schema è stato sottoposto ai controlli del sistema del Ministero dell’Economia e delle Finanze sui “bilanci armonizzati”, con esito positivo.

La deliberazione richiama, in premessa, una serie di atti collegati al ciclo di programmazione dell’ente: dalle linee programmatiche di mandato 2024-2029 approvate dal Consiglio comunale, alle delibere in materia di tributi e tariffe (addizionale Irpef, TARI “ponte”, aliquote IMU), fino alla ricognizione delle tariffe dei servizi comunali e agli atti relativi al fondo rischi contenzioso, ai servizi a domanda individuale e ai proventi delle sanzioni stradali. Passaggi che concorrono a definire il quadro di scelte e vincoli entro cui si colloca la manovra finanziaria.

Nel dispositivo finale, la Giunta: conferma l’approvazione del DUP 2026-2028 già avvenuta in Consiglio comunale; adotta la NADUP da sottoporre alla definitiva approvazione consiliare; approva lo schema del bilancio di previsione 2026-2028 con i relativi allegati, inclusi la nota integrativa e l’attestazione del responsabile finanziario sulla veridicità delle previsioni; approva infine il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Il provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il passaggio successivo, come previsto dalla procedura richiamata nella stessa deliberazione, è la trasmissione degli atti all’Organo di revisione per il parere e, successivamente, la presentazione degli schemi al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva entro i termini stabiliti.

Dal punto di vista della trasparenza, gli atti e i relativi allegati restano consultabili secondo le modalità di pubblicazione previste dalla normativa vigente e dai regolamenti dell’ente. La fase successiva, come di prassi, prevede verifiche tecniche e amministrative e il monitoraggio dell’attuazione, al fine di assicurare coerenza tra indirizzi programmatori, coperture finanziarie e risultati attesi.

Nel dibattito pubblico, la lettura di documenti di questo tipo richiede attenzione a numeri, tempi e responsabilità: cosa viene approvato oggi, cosa è rinviato a successivi atti e quali sono le condizioni operative per rendere effettive le decisioni. È su questi passaggi che, nella pratica, si misura la capacità di governo e la qualità dell’azione amministrativa. Centrale resta anche il tema della rendicontazione: la possibilità di valutare obiettivi, indicatori e risultati consente di passare da un elenco di intenzioni a una gestione misurabile, con ricadute verificabili sui servizi e sulla comunità.

