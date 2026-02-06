Il Comune di Manfredonia ha disposto la liquidazione della retribuzione di risultato relativa all’anno 2022 in favore dell’ex segretaria generale Giuliana Maria Galantino, rideterminando l’importo complessivo in 3.041,03 euro, pari all’80% della retribuzione teorica massima prevista dal contratto nazionale.

Il provvedimento è contenuto nella determinazione dirigenziale n. 155 del 20 gennaio 2026, adottata dal dirigente del Settore Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, e pubblicata all’Albo Pretorio il 5 febbraio.

La dottoressa Galantino era stata nominata segretaria generale del Comune di Manfredonia con decreto sindacale nel maggio 2022, incarico terminato il 25 settembre dello stesso anno. Nel corso del 2022 aveva inoltre ricoperto il ruolo di segretaria della segreteria convenzionata tra i Comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, nonché incarichi aggiuntivi presso lo staff del sindaco e l’Avvocatura comunale.

La retribuzione di risultato è legata alla valutazione annuale del raggiungimento degli obiettivi assegnati. In una prima valutazione, effettuata dal sindaco e supportata dal Nucleo Interno di Valutazione, alla segretaria generale erano stati attribuiti 90 punti su 100, collocandola nella fascia di premialità del 90%.

Successivamente, tuttavia, è emersa un’incongruenza relativa all’obiettivo n. 2, riguardante “trasparenza e corruzione”. La questione è stata formalmente segnalata nel 2025 sia dal segretario generale in carica sia dal Nucleo Interno di Valutazione, che ha confermato la necessità di una revisione del punteggio attribuito a quell’obiettivo.

Alla luce di tali rilievi, il dirigente ha ritenuto necessario procedere a una riconsiderazione della valutazione, attribuendo all’obiettivo contestato un punteggio intermedio, in quanto considerato “parzialmente raggiunto”. Il punteggio complessivo è così sceso a 80 punti, con conseguente collocazione nella fascia di premialità dell’80%.

Il monte salari di riferimento per il 2022 è stato quantificato in 38.012,93 euro, fissando la retribuzione di risultato teorica massima nel limite del 10%, pari a 3.801,29 euro. Applicando la percentuale dell’80%, l’importo definitivo riconosciuto alla dottoressa Galantino è stato determinato in 3.041,03 euro, a carico del Comune di Manfredonia.

La spesa trova copertura nel PEG provvisorio 2026, sui capitoli relativi al trattamento accessorio del personale dirigente, comprensivi degli oneri previdenziali e dell’IRAP. Il pagamento avverrà con la prima elaborazione stipendiale utile.

Nel provvedimento si dà atto che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interessi e che l’atto non rientra tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo sulla trasparenza.

A cura di Michele Solatia.