Edizione n° 5969

BALLON D'ESSAI

"SESSO HOTEL" // “Ho fatto sesso con la mia ragazza in hotel, settimane dopo ho visto il video online”
6 Febbraio 2026 - ore  12:01

CALEMBOUR

CAIVANO CARFORA // Caivano, docente depennato dalle graduatorie: condannata la preside Carfora
6 Febbraio 2026 - ore  09:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Morte Danilo Telera, assolto unico imputato. “Nessuna responsabilità sui fatti”

ASSOLTO MANFREDONIANO Morte Danilo Telera, assolto unico imputato. “Nessuna responsabilità sui fatti”

I fatti risalgono al 25 maggio 2023 e sono relativi alla morte del 50enne, a causa di un incidente stradale lungo viale Miramare a Manfredonia.

Morte Danilo Telera, assolto unico imputato. "Nessuna responsabilità sui fatti"

Morte Danilo Telera, assolto unico imputato. "Nessuna responsabilità sui fatti" - COMBO SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Foggia, 06 febbraio 2026. Con recente provvedimento,Il Tribunale di Foggia, nella persona della dottoressa Plantone, in data odierna e a seguito di rito abbreviato, ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti di G.F. per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.).

I fatti risalgono al 25 maggio 2023 e sono relativi alla morte di Danilo Ercole Telera, 50 anni, a causa di un incidente stradale lungo viale Miramare a Manfredonia.

L’imputato, difeso dall’avv. Gabriele Esposto del foro di Foggia, dopo tre anni di calvario giudiziario ha ottenuto una sentenza che lo scagiona da ogni responsabilità nella tristissima vicenda che ha visto come sfortunato protagonista il compianto giovane centauro. Per determinare l’esatta dinamica del sinistro mortale si sono rese necessarie tre consulenze tecniche e una super perizia.

L’imputato, pur profondamente rattristato per la morte di Telera, della quale ha sempre rimarcato la propria totale estraneità, ha potuto finalmente ritrovare la propria serenità, atteso che anche la Giustizia ha confermato la sua estraneità ai fatti. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO