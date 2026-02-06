Morte Danilo Telera, assolto unico imputato. "Nessuna responsabilità sui fatti"

L’imputato, difeso dall’avv. Gabriele Esposto del foro di Foggia, dopo tre anni di calvario giudiziario ha ottenuto una sentenza che lo scagiona da ogni responsabilità nella tristissima vicenda che ha visto come sfortunato protagonista il compianto giovane centauro. Per determinare l’esatta dinamica del sinistro mortale si sono rese necessarie tre consulenze tecniche e una super perizia.