Morte Danilo Telera, assolto unico imputato. "Nessuna responsabilità sui fatti"

Foggia, 06 febbraio 2026. Con recente provvedimento,Il Tribunale di Foggia, nella persona della dottoressa Plantone, in data odierna e a seguito di rito abbreviato, ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti di G.F. per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.).
I fatti risalgono al 25 maggio 2023 e sono relativi alla morte di Danilo Ercole Telera, 50 anni, a causa di un incidente stradale lungo viale Miramare a Manfredonia.
L’imputato, pur profondamente rattristato per la morte di Telera, della quale ha sempre rimarcato la propria totale estraneità, ha potuto finalmente ritrovare la propria serenità, atteso che anche la Giustizia ha confermato la sua estraneità ai fatti. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.