6 Febbraio 2026 - ore  12:01

6 Febbraio 2026 - ore  09:31

Peschici lancia Càlena, l'assistente virtuale per i turisti

PESCHICI CALENA Peschici lancia Càlena, l’assistente virtuale per i turisti

Un’assistente virtuale attiva 24 ore su 24 che fornirà ai turisti tutte le informazioni necessarie per visitare la città e il territorio circostante

Peschici lancia Càlena, l’assistente virtuale per i turisti

Peschici lancia Càlena - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

Il Comune di Peschici presenta Càlena, un’assistente virtuale attiva 24 ore su 24 che fornirà ai turisti tutte le informazioni necessarie per visitare la città e il territorio circostante.

II nome richiama il complesso monastico di Càlena, situato a pochi chilometri dal centro, e sarà ufficialmente presentata durante la Bit di Milano, alla quale parteciperà il piccolo Comune del Gargano. In via sperimentale, il servizio è già stato attivo durante la scorsa estate, ottenendo risultati positivi, come sottolinea l’assessora alla comunicazione e promozione turistica, Angela Ricci.

Càlena è progettata per umanizzare i dati e fornire informazioni personalizzate, superando anche le barriere linguistiche. Come precisa Ricci, l’intelligenza artificiale non sostituisce il calore umano, ma democratizza l’accesso alle informazioni, permettendo agli operatori turistici di concentrarsi sull’ospitalità di qualità.

L’obiettivo per l’estate 2027 è di estendere il servizio anche a lingue straniere, in considerazione della crescente presenza di turisti internazionali.

A breve, sul sito e sulle pagine social del Comune, sarà disponibile il link per interagire con l’assistente virtuale e ottenere informazioni su accoglienza, escursioni, eventi gastronomici e molto altro.

Lo riporta ansa.it.

