BARI – Prende forma Puglia Sky, nuovo vettore aereo regionale nato dall’iniziativa di un consorzio di imprenditori pugliesi con l’obiettivo dichiarato di potenziare i collegamenti tra la Puglia e il resto d’Italia, in particolare sulle tratte da e per Roma e Milano, e offrire un’alternativa ai rincari dei biglietti, favorendo flussi turistici e investimenti.

A salutare con favore la nascita della compagnia è Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e presidente Puglia e Bari-Bat di Federalberghi, che vede nel progetto una chance concreta per il turismo e l’economia regionale: «Sono ottimista. Solo la concorrenza può portare alla riduzione del prezzo dei biglietti», sottolinea.

Secondo Federalberghi, il tema dei trasporti resta decisivo per lo sviluppo stabile dell’industria turistica pugliese. Negli ultimi anni, evidenzia Caizzi, Aeroporti di Puglia avrebbe dimostrato “in modo plastico” quanto valore economico e strategico siano in grado di generare gli scali per Bari e per l’intero territorio regionale. Il ragionamento si intreccia con le fragilità infrastrutturali: la Puglia, per posizione geografica e per scelte nazionali, sarebbe penalizzata da collegamenti ferroviari carenti con il resto d’Italia, e affidarsi al solo trasporto su gomma non permetterebbe al turismo di competere pienamente in un mercato sempre più globale.

Nel comunicato si riporta anche la posizione della holding della famiglia Ladisa, indicata tra i promotori, che definisce Puglia Sky un “asset strategico” pensato per garantire una mobilità più efficiente, sostenere il turismo e offrire tariffe competitive a cittadini e imprese del Mezzogiorno.

Per Federalberghi, uno dei nodi principali riguarda soprattutto i collegamenti nazionali: sulle rotte interne – in particolare Roma e Milano – i prezzi dei biglietti avrebbero raggiunto livelli “vicini al paradosso”, arrivando in alcuni casi a rendere più convenienti itinerari indiretti via estero.

L’auspicio, conclude Caizzi, è che la nascita di un vettore con proprietà pugliese possa tradursi in maggiore attenzione alle esigenze del territorio e in un aumento dell’offerta capace di incidere sui costi dei collegamenti.