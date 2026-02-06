Edizione n° 5968

BALLON D'ESSAI

EX GARDEN VILLAGE // Cassano delle Murge, revocata la confisca dell’ex Garden Village
5 Febbraio 2026 - ore  17:57

CALEMBOUR

ANTONELLA LOPEZ // Uccisa a 19 anni in discoteca a Molfetta: 18 anni e 8 mesi al killer, 4 anni e mezzo al nipote del boss
5 Febbraio 2026 - ore  17:52

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Sanremo, Carlo Conti: “Lillo e Andrea Pucci co-conduttori”

SANREMO CONTI Sanremo, Carlo Conti: “Lillo e Andrea Pucci co-conduttori”

In un reel pubblicato su Instagram, il direttore artistico e conduttore del Festival ha rivelato altri due nomi che lo affiancheranno

Sanremo, Carlo Conti: "Lillo e Andrea Pucci co-conduttori"

Pucci, Conti e Lillo - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Attualità // Spettacoli //

Carlo Conti continua a tenere alta l’attenzione su Sanremo 2026 e lo fa con un nuovo annuncio affidato ai social. In un reel pubblicato su Instagram, il direttore artistico e conduttore del Festival ha rivelato altri due nomi che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston, dopo quelli già annunciati di Achille Lauro e Can Yaman.

A portare comicità, ritmo e ironia saranno Lillo, protagonista della serata di mercoledì 25, e Andrea Pucci, atteso invece giovedì 26. Due volti amatissimi dal pubblico televisivo, diversi per stile ma accomunati da una forte capacità di coinvolgimento, scelti per dare un’impronta brillante a due appuntamenti centrali del Festival.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

L’annuncio, calibrato e senza eccessi, conferma ancora una volta la strategia comunicativa di Conti: pochi dettagli, ma mirati, capaci di orientare subito il racconto della kermesse e di far crescere l’attesa.

E il percorso non è ancora completo. La prossima settimana, ha anticipato lo stesso Conti, saranno svelati i nomi delle co-conduttrici, insieme ad altre sorprese legate a Sanremo 2026. Un indizio che riaccende il toto-nomi e rilancia le ipotesi tra attrici, cantanti, volti della televisione e possibili ospiti internazionali. Il Festival è ancora lontano, ma il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO