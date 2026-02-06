Sanremo, Carlo Conti: "Lillo e Andrea Pucci co-conduttori"

Carlo Conti continua a tenere alta l’attenzione su Sanremo 2026 e lo fa con un nuovo annuncio affidato ai social. In un reel pubblicato su Instagram, il direttore artistico e conduttore del Festival ha rivelato altri due nomi che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston, dopo quelli già annunciati di Achille Lauro e Can Yaman.

A portare comicità, ritmo e ironia saranno Lillo, protagonista della serata di mercoledì 25, e Andrea Pucci, atteso invece giovedì 26. Due volti amatissimi dal pubblico televisivo, diversi per stile ma accomunati da una forte capacità di coinvolgimento, scelti per dare un’impronta brillante a due appuntamenti centrali del Festival.

L’annuncio, calibrato e senza eccessi, conferma ancora una volta la strategia comunicativa di Conti: pochi dettagli, ma mirati, capaci di orientare subito il racconto della kermesse e di far crescere l’attesa.

E il percorso non è ancora completo. La prossima settimana, ha anticipato lo stesso Conti, saranno svelati i nomi delle co-conduttrici, insieme ad altre sorprese legate a Sanremo 2026. Un indizio che riaccende il toto-nomi e rilancia le ipotesi tra attrici, cantanti, volti della televisione e possibili ospiti internazionali. Il Festival è ancora lontano, ma il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

Lo riporta leggo.it.