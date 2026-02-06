Edizione n° 5969

Home // Cronaca // Scomparsa Francesco Armiento, la famiglia chiede un incontro alla DDA: “Vogliamo la verità e riavere il corpo”

"VERITA' SU FRANCESCO" Scomparsa Francesco Armiento, la famiglia chiede un incontro alla DDA: “Vogliamo la verità e riavere il corpo”

Scomparso da Mattinata, nel primo pomeriggio del 22 aprile 2024

Scomparsa di Francesco Armiento e Angelo Iaconeta. "Ci sono i 'pentiti', diteci dove sono i loro corpi, chi li ha uccisi"
AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 06 febbraio 2026. La famiglia di Francesco Armiento, scomparso da Mattinata, nel primo pomeriggio del 22 aprile 2024, torna a chiedere risposte. Su richiesta delle sue assistite, l’avvocato Innocenza Starace, del Foro di Foggia, ha inviato nelle scorse ore una formale richiesta di incontro alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, indirizzata al dottor Cardinali, per ottenere chiarimenti definitivi su quanto accaduto al giovane e per la restituzione del corpo.

Scomparsa di Francesco Armiento e Angelo Iaconeta. "Ci sono i 'pentiti', diteci dove sono i loro corpi, chi li ha uccisi"

A presentare l’istanza sono Luisa Lapomarda, madre di Francesco, e le sorelle Serena e Michela Armiento, che da anni attendono notizie certe sulla sorte del loro congiunto. La famiglia – spiega il legale – vive da tempo in uno stato di profonda sofferenza e non riesce più a reggere l’assenza di risposte.

«Negli ultimi mesi – dichiara l’avvocato Starace – sono circolate numerose notizie relative a collaboratori di giustizia che avrebbero fornito informazioni utili. La speranza dei familiari è che qualcuno abbia finalmente raccontato la verità, almeno per consentire il ritrovamento del corpo e dare una degna sepoltura a Francesco».

Scomparsa di Francesco Armiento e Angelo Iaconeta. "Ci sono i 'pentiti', diteci dove sono i loro corpi, chi li ha uccisi"

Un’attesa che, secondo il legale, ha ormai raggiunto livelli insostenibili: «La famiglia è in uno stato di prostrazione totale. Senza notizie certe non riesce più ad andare avanti. Confidiamo che il dottor Cardinali accolga questa richiesta di incontro e possa fornire elementi utili a fare chiarezza».

“La richiesta arriva anche per consentire al figlio di Francesco di avere un luogo dove poter piangere il padre. Un diritto umano prima ancora che giudiziario, ribadisce la famiglia, che continua a chiedere verità e giustizia”, dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Innocenza Starace.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

«L'amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

