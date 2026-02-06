Edizione n° 5969

Home // Prima pagina // Scontro auto-tir, Silvia muore a 20 anni mentre va all’Università: il papà avvisato da un alert sul telefono

SILVIA CARLUCCI Scontro auto-tir, Silvia muore a 20 anni mentre va all’Università: il papà avvisato da un alert sul telefono

La comunità di Isernia resta attonita per la morte di una ragazza di appena vent’anni, spezzata mentre stava raggiungendo l’università

Scontro auto-tir, Silvia muore a 20 anni mentre va all’Università: il papà avvisato da un alert sul telefono

Silvia Carlucci, ph fanpage

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Prima pagina //

CASTELPETROSO (ISERNIA) – Un impatto violentissimo, avvenuto lungo la Statale 17, è costato la vita a Silvia Carlucci, 20 anni, residente a Isernia. La giovane è morta in un incidente stradale registrato giovedì 5 febbraio nel tratto all’altezza di Castelpetroso, lungo l’arteria che collega Campobasso e Isernia.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza era a bordo di una Fiat Panda quando l’auto si è scontrata con un mezzo pesante che procedeva nel senso opposto di marcia. L’urto non le ha lasciato scampo: all’arrivo dei soccorsi, le condizioni erano già disperate e i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito.

La 20enne, come riportato anche dalla stampa locale, si stava recando a Campobasso, dove frequentava l’Università degli Studi del Molise. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme alle forze dell’ordine e ai soccorritori, per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di assistenza e rilievo.

A lanciare l’allarme sarebbe stato l’autista dell’autoarticolato, rimasto illeso. Tra le prime persone ad arrivare sul luogo dell’incidente c’è stato anche il padre della vittima: la famiglia, infatti, sarebbe stata avvisata da una funzione del cellulare attiva sul dispositivo della ragazza, capace di rilevare incidenti stradali e inviare una segnalazione automatica ai contatti di emergenza.

L’incidente ha provocato disagi alla circolazione: il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Presenti, oltre al personale sanitario, anche la Polizia Stradale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, insieme al personale Anas per la gestione della viabilità.

Nelle ore successive alla tragedia sono arrivati messaggi di cordoglio dal mondo dell’istruzione. L’Università del Molise ha espresso “profondo dolore” per la scomparsa della studentessa, stringendosi attorno alla famiglia e ai colleghi di corso. Un pensiero è arrivato anche dall’Istituto Fermi-Mattei di Isernia, dove Silvia si era diplomata: una nota diffusa sui social ha ricordato la giovane come una ragazza “bella e brava”, sottolineando lo shock per una perdita improvvisa.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dello schianto e le responsabilità. Intanto, la comunità di Isernia resta attonita per la morte di una ragazza di appena vent’anni, spezzata mentre stava raggiungendo l’università. Lo riporta fanpage.it.

