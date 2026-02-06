Edizione n° 5969

BALLON D'ESSAI

"SESSO HOTEL" // “Ho fatto sesso con la mia ragazza in hotel, settimane dopo ho visto il video online”
6 Febbraio 2026 - ore  12:01

CALEMBOUR

CAIVANO CARFORA // Caivano, docente depennato dalle graduatorie: condannata la preside Carfora
6 Febbraio 2026 - ore  09:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Solennità di San Lorenzo Maiorano 2026. Il programma religioso: novena, celebrazioni e processione

SAN LORENZO MAIORANO Solennità di San Lorenzo Maiorano 2026. Il programma religioso: novena, celebrazioni e processione

Entrano nel vivo a Manfredonia le celebrazioni religiose per la Solennità di San Lorenzo Maiorano, vescovo di Siponto e patrono della città

Solennità di San Lorenzo Maiorano 2026: il programma religioso tra novena, celebrazioni e processione

Processione San Lorenzo Maiorano - PH: Benedetto

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Entrano nel vivo a Manfredonia le celebrazioni religiose per la Solennità di San Lorenzo Maiorano, vescovo di Siponto e patrono della città e dell’Arcidiocesi. Il programma liturgico, che si svolge tra la Cattedrale di Manfredonia e le vie del centro cittadino, accompagna i fedeli in un intenso cammino di fede e preparazione spirituale.

Dal 29 gennaio al 6 febbraio si tiene la Novena di preparazione, con celebrazioni eucaristiche e momenti di preghiera dedicati al Santo Vescovo Sipontino. In particolare, venerdì 6 febbraio sono previsti i Primi Vespri solenni, presieduti dall’Arcivescovo Padre Franco Moscone, e la Santa Messa con la partecipazione dei Canonici del Capitolo della Cattedrale.

Il giorno centrale della festa è sabato 7 febbraio. Alle ore 8.30 si terrà la Celebrazione eucaristica in Cattedrale, seguita alle ore 10.30 dalla Santa Messa stazionale, presieduta dall’Arcivescovo Moscone e concelebrata dal Capitolo Sipontino e dal clero cittadino.

Manifestazioni religiose Festa San Lorenzo Maiorano

Uno dei momenti più attesi è la processione solenne, in programma alle ore 12.00, con la reliquia e la statua di San Lorenzo Maiorano che attraverseranno le vie del centro storico: dalla Cattedrale lungo Corso Manfredi, Corso Roma, Piazza Marconi, fino a Piazza Papa Giovanni XXIII, per poi fare ritorno in Cattedrale.

La giornata si concluderà alle ore 18.30 con la Celebrazione eucaristica solenne, suggellando una festa che unisce memoria storica, devozione popolare e testimonianza di fede.

La Solennità di San Lorenzo Maiorano si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti per Manfredonia, capace di rinnovare il legame tra la città, il suo Patrono e le radici spirituali della comunità.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Solennità di San Lorenzo Maiorano 2026. Il programma religioso: novena, celebrazioni e processione"

  1. ISAIA44: DIO DICE
    9 Quelli che fabbricano immagini scolpite sono tutti vanità;
    i loro idoli più cari non giovano a nulla;
    i loro testimoni non vedono,
    non capiscono nulla,
    perché essi siano coperti di vergogna.
    10 Chi fabbrica un dio o fonde un’immagine
    che non gli serva a nulla?
    11 Ecco, tutti quelli che vi lavorano saranno coperti di vergogna,
    e gli artefici stessi non sono che uomini!
    Si radunino tutti, si presentino!…
    Saranno spaventati e coperti di vergogna tutti insieme.
    12 Il fabbro lima il ferro,
    lo mette nel fuoco,
    forma l’idolo a colpi di martello
    e lo lavora con braccio vigoroso;
    soffre perfino la fame e la forza gli vien meno;
    non beve acqua e si affatica.
    13 Il falegname stende la sua corda,
    disegna l’idolo con la matita,
    lo lavora con lo scalpello,
    lo misura con il compasso,
    ne fa una figura umana,
    una bella forma d’uomo,
    perché abiti una casa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO