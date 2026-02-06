Entrano nel vivo a Manfredonia le celebrazioni religiose per la Solennità di San Lorenzo Maiorano, vescovo di Siponto e patrono della città e dell’Arcidiocesi. Il programma liturgico, che si svolge tra la Cattedrale di Manfredonia e le vie del centro cittadino, accompagna i fedeli in un intenso cammino di fede e preparazione spirituale.

Dal 29 gennaio al 6 febbraio si tiene la Novena di preparazione, con celebrazioni eucaristiche e momenti di preghiera dedicati al Santo Vescovo Sipontino. In particolare, venerdì 6 febbraio sono previsti i Primi Vespri solenni, presieduti dall’Arcivescovo Padre Franco Moscone, e la Santa Messa con la partecipazione dei Canonici del Capitolo della Cattedrale.

Il giorno centrale della festa è sabato 7 febbraio. Alle ore 8.30 si terrà la Celebrazione eucaristica in Cattedrale, seguita alle ore 10.30 dalla Santa Messa stazionale, presieduta dall’Arcivescovo Moscone e concelebrata dal Capitolo Sipontino e dal clero cittadino.

Uno dei momenti più attesi è la processione solenne, in programma alle ore 12.00, con la reliquia e la statua di San Lorenzo Maiorano che attraverseranno le vie del centro storico: dalla Cattedrale lungo Corso Manfredi, Corso Roma, Piazza Marconi, fino a Piazza Papa Giovanni XXIII, per poi fare ritorno in Cattedrale.

La giornata si concluderà alle ore 18.30 con la Celebrazione eucaristica solenne, suggellando una festa che unisce memoria storica, devozione popolare e testimonianza di fede.

La Solennità di San Lorenzo Maiorano si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti per Manfredonia, capace di rinnovare il legame tra la città, il suo Patrono e le radici spirituali della comunità.

A cura di Michele Solatia.