6 Febbraio 2026 - ore  12:01

6 Febbraio 2026 - ore  09:31

Stellantis: 22,2 miliardi di oneri per il cambio di strategia sull'elettrico

STELLANTIS ELETTRICO Stellantis: 22,2 miliardi di oneri per il cambio di strategia sull’elettrico

Stellantis annuncia oneri straordinari per circa 22,2 miliardi di euro nel 2025 a causa del riposizionamento strategico dell’azienda

Stellantis: 22,2 miliardi di oneri per il cambio di strategia sull’elettrico

Antonio Filosa, nuovo CEO di Stellantis - Fonte Immagine: it.motor1.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Stellantis annuncia oneri straordinari per circa 22,2 miliardi di euro nel 2025 a causa del riposizionamento strategico dell’azienda, che passa da un focus esclusivo sull’elettrico a una strategia più ampia e diversificata. La decisione comporta la cancellazione di modelli e programmi non redditizi, con l’obiettivo di soddisfare le preferenze dei clienti e garantire una crescita sostenibile. Di conseguenza, la perdita netta stimata per il 2025 è tra 19 e 21 miliardi di euro, e non saranno distribuiti dividendi.

Il gruppo ha anche annunciato la cessione della quota del 49% in Nextstar Energy, impianto canadese per la produzione di batterie, a LG Energy. Le consegne consolidate del quarto trimestre 2025 sono stimate a 1,5 milioni di unità, con una crescita del 9% su base annua, trainata dal Nord America (+43%) e sostenuta da Sud America, Medio Oriente, Africa, Cina, India e Asia-Pacifico. In Europa, invece, si registra un calo del 4% a causa della contrazione del mercato dei veicoli commerciali leggeri e della forte concorrenza.

Il CEO Antonio Filosa sottolinea che gli oneri riflettono la sovrastima del ritmo della transizione energetica e le criticità pregresse. La revisione della strategia è avvenuta in un contesto regolatorio mutevole: in Europa, maggiore gradualità negli obiettivi di riduzione delle emissioni, e negli Stati Uniti, la fine del credito d’imposta federale di 7.500 dollari e la riduzione degli standard CAFE sull’efficienza dei carburanti.

Nel secondo semestre 2025 si registrano miglioramenti nei ricavi netti e nel free cash flow industriale, in linea con le previsioni dell’azienda. Le guidance 2026 prevedono ricavi netti in crescita mid-single digit, margine AOI low-single digit e free cash flow industriale in miglioramento, con positività attesa nel 2027.

Il bilancio del secondo semestre riflette anche variazioni nelle stime per garanzie contrattuali e altre voci, con ricavi netti attesi tra 78 e 80 miliardi di euro e margine AOI tra -1,2 e -1,5 miliardi. Il free cash flow industriale è stimato tra -1,4 e -1,6 miliardi. Per rafforzare la struttura patrimoniale, il CDA ha autorizzato l’emissione di obbligazioni ibride perpetue subordinate fino a 5 miliardi. La liquidità industriale disponibile a fine 2025 è circa 46 miliardi, corrispondente al 30% dei ricavi netti, al livello massimo del target definito dall’azienda.

Stellantis conferma così l’impegno a tornare a una generazione positiva di free cash flow industriale, puntando su clienti, sostenibilità e crescita profittevole.

Lo riporta ilsole24ore.com.

«L'amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

LASCIA UN COMMENTO