Edizione n° 5969

BALLON D'ESSAI

"SESSO HOTEL" // “Ho fatto sesso con la mia ragazza in hotel, settimane dopo ho visto il video online”
6 Febbraio 2026 - ore  12:01

CALEMBOUR

CAIVANO CARFORA // Caivano, docente depennato dalle graduatorie: condannata la preside Carfora
6 Febbraio 2026 - ore  09:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Terre Alte”: il CAI Foggia celebra Walter Bonatti

WALTER BONATTI “Terre Alte”: il CAI Foggia celebra Walter Bonatti

La serata sarà dedicata ai miti della montagna e dell’esplorazione, con un focus su Walter Bonatti, figura centrale dell’alpinismo del Novecento

“Terre Alte”: il CAI Foggia celebra Walter Bonatti

“Terre Alte”: il CAI Foggia celebra Walter Bonatti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 19.30, presso la sede del CAI Foggia nei locali dell’Istituto “Da Vinci” (Via Sbano), si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “Terre Alte”, giunta alla sua seconda stagione.

La serata sarà dedicata ai miti della montagna e dell’esplorazione, con un focus su Walter Bonatti, figura centrale dell’alpinismo del Novecento. L’iniziativa mira a proporre una riflessione sui miti autentici della montagna, intesi come esempi di esperienza, misura, responsabilità e conoscenza, qualità incarnate appieno da Bonatti.

L’incontro prevede la proiezione del documentario “Grimpeurs”, diretto da Andrea Federico, che racconta uno degli episodi più drammatici della vita di Bonatti: la tragedia del pilone centrale del Freney sul Monte Bianco, luglio 1961, quando sette alpinisti rimasero bloccati oltre i 4.500 metri di quota, a pochi passi dalla vetta, e solo tre sopravvissero.

L’ascensione al Freney rappresenta una delle imprese più complesse delle Alpi, in un ambiente estremo dove la preparazione tecnica, fisica e mentale è fondamentale. Bonatti descrive quell’evento, segnato dalla perdita dell’amico Andrea Oggioni, come “il resoconto più drammatico della mia vita”, e le vicende successive, tra accuse e polemiche, sono raccontate nei suoi libri “Le mie montagne” e “I giorni grandi”.

Il documentario restituisce con rigore e misura questa vicenda, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra uomo, montagna e responsabilità.

L’incontro è libero e aperto al pubblico. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 5654232.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO