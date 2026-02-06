“Terre Alte”: il CAI Foggia celebra Walter Bonatti

Mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 19.30, presso la sede del CAI Foggia nei locali dell’Istituto “Da Vinci” (Via Sbano), si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “Terre Alte”, giunta alla sua seconda stagione.

La serata sarà dedicata ai miti della montagna e dell’esplorazione, con un focus su Walter Bonatti, figura centrale dell’alpinismo del Novecento. L’iniziativa mira a proporre una riflessione sui miti autentici della montagna, intesi come esempi di esperienza, misura, responsabilità e conoscenza, qualità incarnate appieno da Bonatti.

L’incontro prevede la proiezione del documentario “Grimpeurs”, diretto da Andrea Federico, che racconta uno degli episodi più drammatici della vita di Bonatti: la tragedia del pilone centrale del Freney sul Monte Bianco, luglio 1961, quando sette alpinisti rimasero bloccati oltre i 4.500 metri di quota, a pochi passi dalla vetta, e solo tre sopravvissero.

L’ascensione al Freney rappresenta una delle imprese più complesse delle Alpi, in un ambiente estremo dove la preparazione tecnica, fisica e mentale è fondamentale. Bonatti descrive quell’evento, segnato dalla perdita dell’amico Andrea Oggioni, come “il resoconto più drammatico della mia vita”, e le vicende successive, tra accuse e polemiche, sono raccontate nei suoi libri “Le mie montagne” e “I giorni grandi”.

Il documentario restituisce con rigore e misura questa vicenda, offrendo spunti di riflessione sul rapporto tra uomo, montagna e responsabilità.

L’incontro è libero e aperto al pubblico. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 5654232.