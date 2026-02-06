CAGNANO VARANO – Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 febbraio, sul promontorio del Gargano, con epicentro tra i comuni di Cagnano Varano e Carpino.

Il sisma, di magnitudo ML 2.5, si è verificato alle ore 15:35:16 ed è stato localizzato a circa 5 chilometri da Cagnano Varano e 6 chilometri da Carpino, a una profondità di 25 chilometri.

Le coordinate geografiche dell’epicentro sono latitudine 41.7980 e longitudine 15.8178. Il movimento tellurico è stato rilevato dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma.

Secondo le prime segnalazioni, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in diversi centri del nord Gargano, ma non si registrano danni a persone o cose.

Si tratta della decima scossa di terremoto registrata dall’inizio del 2026 in provincia di Foggia con una magnitudo pari o superiore a 2. La scossa più intensa resta quella avvenuta nel mese di gennaio con epicentro ad Apricena, che aveva raggiunto una magnitudo pari a 3. Lo riporta foggiatoday.it