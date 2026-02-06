Edizione n° 5969

Home // Cronaca // "Un solo addetto non basta": il Policlinico chiarisce le ragioni del bando. Pasqualone diretto

“SERVE UN TEAM" “Un solo addetto non basta”: il Policlinico chiarisce le ragioni del bando. Pasqualone diretto

Il Policlinico di Foggia difende il concorso per rafforzare la comunicazione istituzionale.

Il dr. Giuseppe Pasqualone (st)

Giuseppe Pasqualone - commissario straordinario Policlinico Riuniti - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Rafforzare la comunicazione istituzionale per garantire trasparenza, correttezza informativa e un servizio più efficace ai cittadini. È questo l’obiettivo del concorso per la selezione di uno specialista in comunicazione istituzionale bandito dal Policlinico Riuniti di Foggia, una procedura che l’azienda sanitaria rivendica come necessaria e non più rinviabile.

Il Policlinico, secondo nosocomio della Puglia per afflusso di pazienti e complessità organizzativa, evidenzia come l’attuale assetto dell’informazione interna ed esterna sia oggi affidato a una sola unità. Una condizione ritenuta oggettivamente insufficiente per una struttura ospedaliera di tali dimensioni, chiamata a gestire quotidianamente flussi informativi complessi e delicati.

In questo contesto si inserisce l’istanza di revoca avanzata dall’Ordine dei Giornalisti e da Assostampa di Puglia, motivata da presunte anomalie nella composizione della commissione esaminatrice. Rilievi che, secondo il Policlinico, appaiono generici e privi di elementi concreti. I componenti della commissione sono infatti funzionari pubblici di comprovata esperienza e integrità, già impegnati in precedenti procedure concorsuali.

L’azienda sanitaria richiama inoltre il quadro normativo di riferimento. Le attività di comunicazione e informazione trovano un preciso riconoscimento nell’articolo 18-bis del CCNL del comparto Funzioni Locali, introdotto e confermato nelle evoluzioni contrattuali 2019-2021 e successive, che prevede l’istituzione di profili professionali specialistici dedicati alla gestione dei processi istituzionali e dei rapporti con i media.

«È evidente – sottolinea il Policlinico – che una sola professionalità non possa garantire da sola il volume e la complessità delle esigenze comunicative di un grande ospedale pubblico». Da qui la scelta di procedere con il concorso, finalizzato alla costituzione di un team di specialisti della comunicazione in possesso dei requisiti previsti dal bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 2025.

Sul tema della qualità dell’informazione, richiamato anche da Ordine e Assostampa, il Policlinico ribadisce una posizione di piena condivisione. Proprio per assicurare trasparenza e correttezza informativa, in assenza di una struttura dedicata, il Commissario straordinario ha dovuto finora firmare personalmente i comunicati stampa dell’Ente, garantendone la paternità formale.

Rafforzare l’Ufficio Stampa, conclude il Policlinico, significa migliorare il servizio ai cittadini, favorire un’informazione puntuale e affidabile e consolidare il rapporto di fiducia tra istituzione sanitaria e comunità. Il Commissario Straordinario conferma infine la disponibilità a un confronto costruttivo con l’Ordine dei Giornalisti e Assostampa, nel rispetto delle reciproche prerogative.

