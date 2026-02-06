GARGANO – Un fine settimana variabile dal punto di vista meteorologico interesserà il promontorio del Gargano, tra confini di mare e rilievi collinari, con cambiamenti significativi nelle condizioni del tempo da domani fino a domenica sera.

Sabato: instabilità e piogge sparse

L’avvio del weekend sarà caratterizzato da un incremento della nuvolosità e da rovesci sparsi, soprattutto nel corso del primo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 11–13 °C, con minime notturne intorno ai 6 °C. I venti, moderati e in rotazione, potrebbero raggiungere intensità rilevanti, con mari da mosso a molto mosso lungo l’Adriatico settentrionale e centrale del Gargano ‒ una situazione che invita a attenzione per le attività all’aperto e quelle diportistiche. Secondo i bollettini meteo è in vigore anche un allerta gialla per temporali in parte della Puglia nella fascia pomeridiana di sabato, con possibilità di fenomeni di moderata intensità.

Le piogge, seppur non particolarmente intense, potranno risultare frequenti durante le ore centrali e pomeridiane, con ampie schiarite intermittenti verso sera.

Domenica: miglioramento e cieli più sereni

La giornata di domenica vedrà un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche. I cieli saranno parzialmente soleggiati per gran parte della giornata, con temperature massime in leggero calo rispetto a sabato ‒ attorno ai 10–12 °C ― e minime notturne stabili intorno ai 6 °C. In molte aree del Gargano si prevede tempo più asciutto, con prevalenza di schiarite alternate a qualche nuvola sparsa, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane.

La tendenza verso un tempo più stabile e luminoso rappresenta una buona notizia per chi desidera trascorrere il weekend all’aria aperta, pur con le tipiche temperature invernali della stagione.

Consigli per il weekend

Escursioni: scegliere le ore centrali della domenica per passeggiate nei boschi del Parco Nazionale del Gargano o percorsi collinari, data la minore probabilità di pioggia.

Mare e costa: sabato pomeriggio può risultare più mosso; domenica condizioni più tranquille ma con vento residuo.

Abbigliamento: temperature fresche, quindi cappotto o giacca calda e scarpe adeguate per eventuale terreno umido.