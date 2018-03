Di:



LE organizzazioni sindacali degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT e ASSOCASA della provincia di Foggia, in merito al disegno di legge regionale di riorganizzazione degli Istituti Autonomi Case Popolari esprimono pieno sostegno al dispositivo normativo presentato dalla Regione Puglia ed attualmente in via di approvazione. Foggia –, in merito al disegno di legge regionale di riorganizzazione degli Istituti Autonomi Case Popolari esprimono pieno sostegno al dispositivo normativo presentato dalla Regione Puglia ed attualmente in via di approvazione. “Si tratta di un provvedimento di riforma, atteso da molti anni, che accoglie le istanze formulate dai sindacati e che consente il superamento dell’attuale commissariamento. Una riforma che, così come formulata, permette inoltre una gestione responsabile e diretta da parte del singolo Ente gestore territoriale del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica”. Pertanto, SUNIA, SICET, UNIAT e ASSOCASA di Foggia auspicano fortemente “una rapida approvazione della riforma in discussione, senza – sottolineano i sindacati degli inquilini – stravolgimenti che ne vanificherebbero la portata innovativa e che penalizzerebbero pesantemente la centralità dei territori provinciali nella gestione partecipata degli IACP”. Redazione Stato IACP, sindacati Foggia sollecitano approvazione riforma ultima modifica: da

