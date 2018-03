Roma-Ostia, presenti 27 atleti Asd Manfredonia Corre

Di:

– Si è disputata domenica 01 marzo 2015 la, competizione su strada lunga km 21,097. L’A.S.D. Manfredonia Corre, associazione sportiva che annovera tra le sue fila oltre 75 atleti, era presente alla manifestazione romana con una folta rappresentanza guidata dal presidente Gianni Di Bari. Ben 27 gli atleti in casacca verde che hanno concluso regolarmente la gara percorrendo tutti i 21Km e 097 m.

Nella trasferta Romana si sono messi in evidenza Lorenzo Carpineto classificatosi 2° nella categoria SM 70 con il tempo di 1h 42m 40s, Francesco Varrecchia 17° nella categoria SM 65 con il tempo di 1h 40m 47s su di un totale di 13500 partecipanti, e l’esordio di Patrizia Salvetti che ha partecipato alla 5 Km non competitiva. Da sottolineare anche l’obbiettivo raggiunto da Lauriola Giuseppe e di Bari Giovanni nel non facile compito di accompagnare per l’intera gara l’atleta Special Olympics Graziano Carrozzo di La Spezia che rappresenterà l’Italia ai Giochi estivi di categoria che si svolgeranno negli USA; tanta è stata infatti l’emozione di tutta la spedizione spezina nel vedere tagliare il traguardo del loro beniamino con l’ottimo tempo di 1h40m24s.

ELENCO ATLETI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA ROMA-OSTIA 2015

BARBONE DOMENICO, STELLUTI MATTEO, TRIMIGNO PAOLO, CARPINETO LORENZO,

RIGNANESE ORAZIO, DI BARI GIOVANNI, BOTTALICO MICHELE, LAURIOLA GIUSEPPE,

GIORDANO MICHELE, VITULANO MATTEO, VITULANO FELICE, GUERRA LEONARDO,

GRANATIERO DOMEN., PRENCIPE LUIGI, CIUFFREDA DOMENICO, DEL VECCHIO GIUSEPPE, D’ERRICO GINO, DI SABATO ROBERTO, DICEMBRINO MATTEO, FALCONE ORAZIO, TROTTA MATTEO, VALENTE M. GIULIANO, VARRECCHIA FRANCO, SALVEMINI LEONARDO, PACILLI GIUSEPPE, PROTA PASQUALE, SANTORO MICHELE

Redazione Stato