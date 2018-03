Antonio Tasso in Parlamento con il simbolo M5S: attesa per ufficialità

Di:

Manfredonia, 06 marzo 2018. Politiche 2018: mentre per la candidata Francesca Troiano da Manfredonia è scattato un seggio nel proporzionale (ne riferiamo in un altro articolo), Antonio Tasso – eletto alla Camera nel collegio uninominale “Manfredonia – Cerignola”, continuerà – salvo sorprese finali -, a rappresentante il Movimento 5 Stelle in Parlamento.

“Se la vicenda di Antonio si è risolta? Pare di sì. Credo che non dovrebbero esserci problemi”, ha detto a StatoQuotidiano stamani la consigliera regionale del M5S, Rosa Barone.

La vicenda

Come risaputo, precedentemente alle elezioni del 4 marzo, per Antonio Tasso era stata proposta l’espulsione dal movimento ai provibiri, dal candidato premier Luigi Di Maio, a causa di un passato procedimento giudiziario, poi terminato con un’archiviazione. La vicenda era emersa per le indicazioni presenti nel Codice etico del M5S, nonostante Tasso abbia ribadito più di volte di aver “rispettato quanto richiesto dal Movimento”, così da avere una “posizione totalmente compatibile” con le regole del movimento.

Si ricorda come Antonio Tasso ha ottenuto, nel proprio collegio “Manfredonia – Cerignola” 50.491 voti, pari al 43,80% delle preferenze complessive. L’Avvocato Giandiego Gatta (del centrodestra) 39.536 – 34,30, Michele Bordo 19.718, pari al 17.10% (eletto in ogni modo attraverso il proporzionale, come i capilista del Pd), Michele D’Onofrio (di Liberi e Uguali) 2.431 voti, pari al 2,10%, gli altri candidati sotto i 1000 voti.

