Bordo “GRAZIE. Mia rielezione frutto del lavoro di questi anni”

Manfredonia. ”GRAZIE. Sono molto contento per la mia rielezione, che credo sia innanzitutto il frutto del lavoro svolto in questi anni nel partito, in Parlamento e nel territorio. Grazie davvero a chi l’ha resa possibile con il proprio voto e ai tanti che hanno contribuito a questo risultato con grande impegno.

Nel collegio uninominale l’esito elettorale, in linea con il trend negativo nazionale e, soprattutto, meridionale e regionale, è stato pesantemente condizionato dalle vicende politiche generali.

Il voto dei cittadini è stato determinato più dal dibattito nazionale che dal confronto tra i candidati locali; annullando, di fatto, ogni valutazione sulla qualità del lavoro svolto in questi anni e delle proposte avanzate da chi concorreva nei territori.

In un contesto così difficile qual è quello emerso dalle urne, avverto il dovere di ringraziare con ancora più affetto gli elettori che mi hanno accordato la loro fiducia e che hanno creduto in me e nel progetto del Partito Democratico per il futuro del Paese.

Per quanto mi riguarda moltiplicherò l’impegno e il lavoro per il bene delle comunità che rappresento e del nostro territorio”.

Lo ha scritto in un post su facebook l’onorevole del Pd Michele Bordo, eletto attraverso il proporzionale alla Camera dei Deputati.