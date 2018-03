Gatta “Quasi 40mila voti non sono stati sufficienti ma siete in tanti a credere in me”

Di:

Manfredonia. ”Quasi 40.000 voti non sono stati sufficienti per essere eletto alla Camera dei Deputati, ma bastano per farmi capire che c’è tanta gente che crede in me e che non posso sottrarmi dal compito di continuare a rappresentare questa terra ed a battermi in Regione per essa. GRAZIE!”.

Lo ha scritto in un post su facebook l’Avvocato Giandiego Gatta, attuale Consigliere regionale pugliese, Vice-presidente del Consiglio regionale della Puglia, candidato alle elezioni del 4 marzo 2018 alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale “Manfredonia – Cerignola”.

Per i voti ottenuti, Giandiego Gatta è risultato il terzo tra i più suffragati nel centrodestra in Puglia. L’attuale legge elettorale ha tuttavia impedito la presenza dell’Avvocato di Manfredonia in Parlamento.

“Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me, ai veri amici che mi sono stati accanto, ai tantissimi che mi hanno espresso fiducia, a chi mi ha stretto la mano, a chi ancora oggi mi manifesta il suo profondo dispiacere per ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Continuo a vivere CON VOI. TRA VOI. SEMPRE E PER SEMPRE! Vi voglio bene! Giandiego”.

Redazione StatoQuotidiano.it