FOGGIA ALTO - PH MATTEO NUZZIELLO

Foggia, 6 marzo 2018. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e l’Organo di Indirizzo della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Perrone, l’imprenditore di Sant’Agata di Puglia deceduto lo scorso 4 marzo dopo una lunga malattia.

Michele Perrore aveva fatto parte a più riprese dell’Organo di Indirizzo della Fondazione, dal 1999 al 2001 e dal 2001 al 2003, quando lasciò l’incarico per entrare nel Consiglio di Amministrazione della Banca del Monte di Foggia. La Fondazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia Perrone. Aurelio Andretta – Area comunicazione – Ufficio stampa La scomparsa di Michele Perrone, il cordoglio della Fondazione ultima modifica: da

