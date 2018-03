Manfredonia, Mercato Ittico: Comune rinuncia a concessione demaniale

Di:

Manfredonia, 06 marzo 2018. Mercato ittico: come anticipato, il Comune di Manfredonia, ratificando le intese raggiunte nel corso di una riunione svoltasi a Bari il 20 febbraio 2018, ha deliberato di “rinunciare alla concessione demaniale del 10 aprile 2017, rilasciata dal Commissario dell’Autorità Portuale di Manfredonia, per mantenere la stessa area (..) zona demaniale marittima di mq. 12.742, sita sul Molo di Tramontana del porto commerciale”.

“La rinuncia dovrà essere formalizzata nell’immediatezza con l’indicazione che la consegna ad Autorità di Sistema Portuale sarà esecutiva (..) successivamente alla conclusione del procedimento di sgombero attivato con Ordinanza Dirigenziale n. 49 del 16.02.2018 e, comunque, non oltre 20 giorni dalla data del presente provvedimento“.

Con la rinuncia, il Comune di Manfredonia apre dunque la strada ad una gestione del mercato da parte dei privati, siano essi un’associazione no profit o una cooperativa. Difatti, come riportato nell’atto dell’Ente comunale, è stato stabilito di rinunciare alla gestione della struttura mercatale cittadina ”(..) affinché l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale possa immediatamente attivare il procedimento per l’affidamento della gestione del bene ad un consorzio e/o cooperative di produttori, per il rilancio del settore della pesca locale, sollevando il Comune da consistenti impegni di natura economico-finanziaria che, allo stato, non possono essere assunti”.

