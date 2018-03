Orta Nova, esplode bomba: un circolo ricreativo danneggiato

Di:

6 marzo, ore 2.00 circa. Boato in via Carità: esplosa una bomba in corrispondenza della sede di un circolo ricreativo. Danni riportati alla saracinesca e alla vetrata del circolo.

Il proprietario, T. D., avrebbe avuto in passato problemi con la giustizia.

L’ipotesi è che l’esplosione possa essere stata una sorta di atto intimidatorio.

Il titolare avrebbe dichiarato comunque di non aver mai ricevuto alcuna minaccia.

Secondo la tesi avanzata dai passanti pare che il circolo sia diventato oggetto di invidia per i circoli ricreativi confinanti. Questo potrebbe essere stata una potenziale causa dell’accaduto.

L’ordigno era costituito da due bombe carta. Si è fatto combaciare le due micce e quindi il boato è risultato più forte. Auto a distanza di tre metri comunque non sono state danneggiate. Ciò dimostra come l’ordigno non fosse così potente.

Non ci sarebbero situazioni che farebbero pensare a richieste di pizzi, richieste estorsive o simili.

Il circolo presenta un banco bar, arredato in modo spartano con doppia porta. È gestito senza scopo di lucro, esentasse, con un presidente e dei soci.

In relazione all’evento, si può dire che abbia fatto più rumore il botto, anche per il fatto che ha avuto luogo in una strada non di ampie dimensioni, che non i dettagli della situazione che non presenterebbero sfumature di natura illegale.

A cura di Daniela Iannuzzi