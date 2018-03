Politiche. Proporzionale: eletto Michele Bordo

Di:

Foggia, 6 marzo 2018. In attesa di conferme ufficiali, in attesa di conferma delle Corti d’appello, dopo le elaborazioni del Ministero dell’Interno arrivano le altre assegnazioni dei collegi plurinominali in Puglia, al termine delle elezioni del 4 marzo.

Come riporta un articolo odierno di Repubblica, ”Fuori dal Parlamento Massimo Cassano: Forza Italia ne elegge 6 con Francesco Paolo Sisto, Elvira Savino, l’ex ministro Elio Vito, Mauro D’Attis, Vincenza Labriola, deputata uscente eletta la prima volta col M5s e poi passata, dopo varie peripezie, tra i forzisti e Annaelsa Tartaglione.

Nel Pd eletti solo i capilista, con Marco Lacarra, Francesco Boccia, Ubaldo Pagano e Michele Bordo.

Due posti per la Lega (Rossano Sassano e Roberto Marti, coordinatore regionale della Lega di Salvini). Uno ciascuno per Fratelli d’italia (Marcello Gemmato, non della Provincia di Foggia) e LeU (Rossella Muroni, pluricandidata in vari collegi del Paese, ma eletta solo in Puglia) nella cui squadra non riesce a entrare il penalista barese Michele Laforgia”.