FEDELE SANNELLA, PH ENZO MAIZZI

Di:



(ANSA) – FOGGIA, 6 MAR – Una nuova ordinanza di custodia cautelare nei confronti del patron del Foggia Calcio, Fedele Sannella, è stata disposta dal gip del Tribunale di Foggia, Maria Luisa Bengivenga su richiesta del procuratore aggiunto Francesca Pirrelli e del Pm Paola De Martino dopo che gli atti sull’inchiesta che lo vede indagato per riciclaggio, sono stati trasferiti per competenza da Milano alla procura dauna. Sannella è stato trasferito dal carcere di San Vittore a quello di Foggia. Il patron del Foggia fu arrestato con l’accusa di riciclaggio nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Milano che aveva già portato, nello scorso dicembre, all’arresto dell’ex vicepresidente della società rossonera, Ruggiero Massimo Curci. Il 16 febbraio scorso, il Tribunale della Libertà di Milano, dichiarò l’incompetenza per territorio e ordinò alla Procura di trasmettere gli atti a Foggia. Resta invece a Milano il procedimento sul Foggia Calcio per il quale si deciderà a breve l’eventuale commissariamento. “Sannella trasferito nel carcere di Foggia” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.