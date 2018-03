Titta “A Manfredonia ‘Noi con l’Italia – UDC’ argine al maremoto dei grillini”

Di:

Manfredonia, 06 marzo 2018. Come pronosticato dai sondaggi, il Movimento 5 Stelle, pur convinto di poter raggiungere la soglia del 40% dei voti a livello nazionale, non è riuscito ad andare oltre il 32%. La coalizione di centro-destra, invece, è riuscita a convincere un maggior numero di elettori, circa il 37%. Dunque, è del tutto legittimo che a ricevere l’incarico di formare il prossimo governo sia, adesso, un autorevole esponente del centro-destra “vittorioso”. Il mio partito, Noi con l’Italia-UdC, dal canto suo, nonostante la buona affermazione al Sud, in particolare in Puglia, non è riuscito, purtroppo, nel resto dell’Italia, ad andare oltre la soglia di sbarramento del 3%. Questa circostanza ha impedito l’elezione al Parlamento di nostri candidati nei collegi plurinominali, ma non anche la loro elezione nei collegi uninominali. Difatti, almeno 8 di loro saranno chiamati a sedere tra i banchi del Parlamento, in cui, pertanto, l’UdC, nonostante i risultati non brillanti, avrà comunque la sua piccola pattuglia di onorevoli.

Per quel che riguarda, più in particolare, il risultato elettorale dell’UdC a Manfredonia, faccio notare che, nonostante l’onda d’urto dei 5 Stelle, che nella nostra città hanno fatto incetta del 50% dei voti complessivamente espressi, riducendo drasticamente il potenziale margine d’azione elettorale di tutti gli altri partiti in competizione, l’UdC è riuscito a reagire bene e a conseguire, con le quasi 500 preferenze ottenute alla Camera (pari all’1,60%), un segno positivo (+ 0,30%) rispetto al dato della percentuale media riportata a livello nazionale (dell’1,30%). Mentre quasi tutti gli altri partiti (fatta eccezione della sola Forza Italia e Forza Nuova), hanno, invece, riportato un segno negativo.

Questa strenua resistenza che l’UdC è riuscita ad opporre al “rastrellamento” dei voti operato dai 5 Stelle, a Manfredonia, è stata possibile solo grazie all’egregio lavoro svolto dal sottoscritto e da tutti quelli che con me hanno collaborato durante questa ultima campagna elettorale. Tanti amici e simpatizzanti dell’UdC con i quali, già da domani, è mia intenzione cominciare ad adoperarmi per progettare i futuri scenari politico amministrativi della nostra città e le possibili alleanze con gli altri partiti, anche in vista delle prossime elezioni comunali.

Avv. Cosimo Titta, Commissario UdC Manfredonia