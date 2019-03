Manfredonia, 06 marzo 2019. ”IL FRASTUONO di un carnevale più strombettato che sentito, ha fatto da sfondo alle primarie del PD indette per indicare il segretario nazionale del partito. In sede locale è stata altresì l’opportunità per tastare il polso ad un PD sempre più simbolico e ambiguo in un momento fortemente difficile per la città oppressa dalla grave situazione finanziaria del comune.

Secondo i dati ufficiali, si sono recati a votare nella sede aperta per l’occasione, 1.603 tra iscritti e simpatizzanti ma le schede valide sono state 1.595 delle quali 12 bianche e 6 nulle. E’ stato osservato che non tutti i votanti sono stati locali ma che a deporre la scheda nell’urna sia stata anche gente presente in città per il carnevale.

IN OGNI CASO un dato molto lontano da quello delle primarie del dicembre 2014 allorquando gli elettori sono stati quasi tredicimila. Un record assoluto e forse irraggiungibile. E’ vero, era tutt’altra storia e che oltre undicimila voti di differenza marcano un responso sul quale pesano ombre, sospetti e intrighi tutti da decifrare. Una operazione che probabilmente è iniziata. Una differenza di voti che non è servita, forse ha favorito un deleterio crack comunale che la popolazione vive con grande angoscia e preoccupazione nella prospettiva di dover pagare per i prossimi vent’anni un debito astronomico.

RIMANE pertanto aperto ad ogni interpretazione quel numero di 1.603 votanti. Certo è che non chiarisce nulla. Anzi. A questa consultazione i dem si sono presentati, come ormai consuetudine, senza alcuna forma di partecipazione pubblica. E’ anzi sembrato che avessero timore di esporsi o di confrontarsi, esercizio abiurato ormai da tempo.

E’ STATO pertanto accolto con favore e speranzoso interesse, la posizione esplicitata dai Giovani Democratici che in un documento così si sono espressi:<Fatte le dovute analisi del caso, successive ad un attento studio dei vari programmi che sono stati presentati, la maggioranza dei componenti dei Giovani Democratici di Manfredonia ha scelto di sostenere la candidatura di Maurizio Martina, segretario reggente uscente>.

UN METODO e una scelta nettamente difforme da quello espresso dai rappresentati istituzionali del PD locale, vale a dire il deputato Bordo, il consigliere regionale Campo, il sindaco Riccardi. I quali non hanno esitato a schierarsi (dopo le dovute analisi del caso?) con il candidato che il pronostico del momento dava largamente vincente, cioè Zingaretti. Insomma il solito salto sul carro del vincitore, abbandonando i sentieri che pure avevano condiviso e utilizzato.

IL RESPONSO dell’urna ha premiato i giovani dem che hanno supportato la loro posizione con 401 voti, contro i 1.154 voti di Zingaretti, mentre Giachetti ha raccolto 30 voti dei nostalgici renziani.

AVRA’ un qualche effetto sulla caotica situazione interna al PD locale? Se è difficile dirlo, lo è quanto meno prematuro. Ci sono numerosi eventi in maturazione. Si sa almeno che ci sono giovani dem, dicono preparati e impegnati, che vogliono confrontarsi con le realtà che avanzano, con i criteri della democrazia. Insomma c’è la speranza di volti nuovi e capacità competenti. Una prerogativa che a Manfredonia si è persa da almeno vent’anni. Senza andare lontani e rimanendo nell’ambito Pd, mentre c’è stato un continuo ricambio di “facce nuove” ai vertici nazionali, a Manfredonia tutto è rimasto immutato. Lo stesso Zingaretti è l’ultima figura nuova di una lunga serie di leader che tutto sommato e pur nelle alterne vicende della politica, ha portato forze fresche, idee innovatrici, energie efficienti. Un processo naturale che a Manfredonia è stato tombato. Da oltre vent’anni imperano le stesse “facce” che hanno imposto il monopolio delle posizioni apicali istituzionali. Sono i “professionisti” della politica. Pare non sappiano fare altro. La ditta “BoCaRi” è inamovibile. Un immobilismo che trova riscontro sull’intero territorio ridotto all’impotenza e dal quale la gente scappa via.

C’E’ UNA FOTOGRAFIA postata su fb in questi giorni che ritrae Bordo, Riccardi e Campo in un noto bar amico. Niente di sacrilego a prendere un caffè tra “vecchi compagni”. Probabilmente discorrevano di carnevale e di Zingaretti. Le implicazioni o le perplessità che tuttavia genera, destano inquietudine. Rappresenta un passato che a prescindere si vuole mettere da parte, evoca un vecchio che ha fatto il suo tempo, rinfocola responsabilità che hanno penalizzato la città.

E’ TEMPO di aprire un altro e diverso libro”.

Michele Apollonio