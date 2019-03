Edilizia residenziale pubblica, Gatta “Basta sanzioni per lacune nelle procedure”

Di:

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Stop alle sanzioni per colpa delle lacune nella normativa di accertamento del reddito per determinare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. E’ questa la “ratio” della proposta di legge che ho presentato per integrare, a tutela dei cittadini, il quadro legislativo in materia. Infatti, per fissare il canone di locazione di questi alloggi è previsto un accertamento reddituale periodico. La procedura per l’accertamento, però, è rimasta “orfana” di regolamentazione da quando è stata abrogata la legge di riferimento senza però affidarne l’iter alla Giunta regionale o all’ente gestore. Viste, però, le inevitabili sanzioni a carico degli utenti, con la proposta che ho redatto si tenta di dissipare le incertezze e i paventati inadempimenti dei soggetti assegnatari, prevedendo espressamente che la richiesta dell’ente gestore sia inviata agli assegnatari a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno; dando valore alla data effettiva di consegna. Si tratta di un intervento mirato e specifico che, tuttavia, va incontro alle esigenze e alle difficoltà di persone che già vivono in condizioni particolarmente modeste e che sono state sanzionate, loro malgrado, senza capire perché. Mi auguro che la proposta sia calendarizzata presto nell’agenda dei lavori della Commissione competente prima e del Consiglio regionale dopo”.