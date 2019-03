Foggia, albero caduto in via Domenico Fioritto distrugge auto parcheggiata

Di:

Incredibile poco fa a Foggia in via Domenico Fioritto. Un albero di grosse dimensioni è caduto sulla strada e si adagiato, provocando danni ingenti, su un’auto in sosta. Sul posto i vigili del fuoco. Per fortuna non ci sono feriti. L’arbusto è precipitato da un cortile privato adiacente alla via.“

Fonte: Foggia Today