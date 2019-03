Mezzanone, rapina, resistenza, oltraggio e lesioni a p.u.: arrestato 24enne

Di:

Foggia, 06 marzo 2019. Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e della Sezione Polstrada distaccamento di Cerignola hanno tratto in arresto Ebon Lucky, classe 1995. I Poliziotti mentre svolgevano un servizio di anticaporalato a Borgo Mezzanone, venivano contattati da una signora di 74 anni abitante in un podere lì vicino, la quale dichiarava di essere stata appena derubata del suo telefono cellulare da un uomo extracomunitario che si era introdotto in casa sua arbitrariamente. L’uomo per impossessarsi del telefono l’aveva spintonata e strattonata.

Gli Agenti intervenivano presso l’abitazione della donna, unitamente agli Agenti della volante della Questura di Foggia e trovavano l’uomo indicato dalla donna ancora presso il podere della stessa.

Nel momento in cui i poliziotti intraprendevano il controllo, l’uomo si opponeva vivamente, strattonando e spingendo gli operatori e poi colpendoli con calci e pugni agli arti inferiori.

Vista la difficoltà riscontrata il predetto veniva fermato con lo spray urticante.

La perquisizione personale aveva esito positivo in quanto addosso all’uomo veniva rinvenuto il telefonino rubato poco prima alla denunciante.

Ebon tratto in arresto per i reati contestati, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il telefonino è stato restituito alla vittima.

Redazione StatoQuotidiano.it