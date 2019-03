Manfredonia: divieti di sosta per spazzamento meccanico nelle vie cittadine

Di:

Da lunedì 11 marzo prossimo, inizieranno le operazioni di spazzamento meccanico delle strade cittadine che, in questa fase, dureranno fino a mercoledì 13 marzo 2019. Per questo motivo, nei giorni scorsi, è stato effettuato un sopralluogo, da parte dei tecnici ASE e degli operatori di Polizia Locale, che ha evidenziato la necessità di “dover procedere all’integrazione dell’attuale assetto della viabilità di quei tratti di strada, introducendo nelle vie interessate il principio della sosta alterna in determinate ore della giornata”. Il servizio di spazzamento meccanico, quindi, richiede necessariamente l’istituzione del divieto di sosta.

Per garantire una maggiore efficacia del servizio, quindi, le strade della città verranno spazzate senza autovetture in sosta. L’assenza di auto parcheggiate, infatti, permetterà alla spazzatrice motorizzata di accedere alla fascia stradale adiacente al marciapiede, garantendo una pulizia più accurata e, al tempo stesso, il miglioramento del decoro urbano.

A tal fine, l’amministratore unico dell’ASE (Azienda Servizi Ecologici), Francesco Barbone, ha chiesto e ottenuto, dal comando di Polizia Locale, apposita ordinanza dirigenziale per disciplinare la sosta degli autoveicoli nei giorni e nelle vie interessate dai lavori di spazzamento meccanico.

Il suggerimento, perciò, è di fare attenzione ai cartelli stradali, che saranno posizionati a cura dell’ASE, che specificano il giorno in cui si procederà con tale operazione di pulizia, perché l’inosservanza dell’ordinanza dirigenziale comporterà l’applicazione della relativa sanzione prevista dal Codice della Strada.

Più precisamente e nel dettaglio, qui di seguito, le vie e i giorni in cui sarà istituito il divieto di sosta dalle ore 6,00 alle ore 10,00:

Viale G. Di Vittorio

da P.zza Libertà a Polizia Lunedì dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato destro nel senso di marcia est-ovest

Viale G. Di Vittorio

da Polizia a P.zza Libertà Martedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 Destro nel senso di marcia ovest-est

Viale Aldo Moro

da Via Taverna a P.zza Libertà Lunedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Destro nel senso di marcia est-ovest

Viale Kennedy

da ex Dogana a P.zza Cesarano Lunedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Destro nel senso di marcia est-ovest

Viale Kennedy

da ex Dogana a P.zza Marconi Martedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Sinistro nel senso di marcia ovest-est

Piazza Marconi Lunedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 Intera area

Via Aldo Moro

da Cala Spuntone a Via Taverna Lunedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Sinistro nel senso di marcia est-ovest

L. re Nazario Sauro

da P.zza Marconi a Molo di Levante Lunedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 Destro nel senso di marcia ovest-est

L. re Nazario Sauro

da Via del Porto a P.zza Marconi Martedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Destro nel senso di marcia est-ovest

Viale Miramare

da Via dell’Arcangelo a Via A. De Gasperi Lunedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Destro nel senso di marcia ovest-est

Viale Miramare

da Via A. De Gasperi a Viale Beccarini Martedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Destro nel senso di marcia est-ovest

Via Tribuna

da Via Seminario a Via Gargano Martedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Sinistro nel senso di marcia ovest-est

Via Tribuna

da Via Stella a Via Gargano Mercoledì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Destro nel senso di marcia ovest-est

Via Dante Alighieri

da Viale Miramare a Via Gargano Lunedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Destro nel senso di marcia sud-nord

Via Dante Alighieri

da Via Gargano a Viale Miramare Martedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Destro nel senso di marcia nord-sud

Via Gargano

da Piazza San Michele a rotatoria Martedì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Destro nel senso di marcia ovest-est

Via Gargano

da rotatoria a Piazza San Michele Mercoledì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Destro nel senso di marcia est-ovest

Via Scaloria

da Viale Padre Pio a Via A. Mura Mercoledì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Destro nel senso di marcia nord-sud

Via Scaloria

da Via Fiume a Via Cozzolete Mercoledì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Destro nel senso di marcia sud-nord

Via Arcivescovado

da Via Tribuna a Via A. Mura Mercoledì Dalle ore 06:00 alle ore 10:00 lato Sinistro nel senso di marcia sud-nord

Matteo Fidanza

Giornalista pubblicista – Tessera n. 149195

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)