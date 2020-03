Alemanno “Tecnici di radiologia Foggia nell’emergenza Coronavirus”

StatoQuotidiano

, 06 marzo 2020. ”I tecnici di radiologia in graduatoria nel concorso bandito presso glipotrebbero essere chiamati in massa per affrontare l’emergenza Coronavirus in Puglia”. Lo dice a, già presidente Ordine professioni sanitarie Foggia.

“Dopo la sospensione del famigerato concorso all’ASL Foggia, quella degli Ospedali Riuniti è infatti l’unica graduatoria valida in tutta la regione. È quindi una grande opportunità per i nostri giovani foggiani, soprattutto poiché le assunzioni avverranno anche in extra dotazione organica e con le modalità più rapide: tramite avvisi pubblici o, appunto, andando a pescare dalle graduatorie già attive. Sembrerebbe che già l’ASL di Brindisi abbia bisogno di assumere tecnici di radiologia e così anche le altre aziende sanitarie. A tal proposito, è però importante garantire la forma di assunzione: il ricorso alla graduatoria di Foggia deve prevalere su eventuali ‘chiamate dirette’ da un elenco di istanze di disponibilità. Modalità quest’ultima che non renderebbe merito a coloro che hanno superato la selezione attuata in Capitanata”.

Il ricorso alle graduatorie esistenti è anche la misura prevista dall’art.23 del Decreto Legge n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19): “verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza”.

“L’Ordine delle Professioni sanitarie della provincia di Foggia non vuol entrare in merito alla questione. Eppure, per le ASL pugliesi ricorrere agli idonei dei Riuniti sarebbe il modo più veloce per avere subito tecnici di radiologia pronti a fronteggiare l’emergenza COVID-19 e garantire la meritocrazia tra i giovani”, conclude Alemanno.