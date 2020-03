Astensione dalle udienze a Foggia in attesa di un cenno del Ministero

“Inizia oggi, e terminerà il 20 marzo, l’astensione proclamata dall’Organismo Congressuale dell’Avvocatura. Tale astensione, sebbene in alcuni Tribunali si registrano tentativi atti a demolirla, è assolutamente legittima. La stessa, evidentemente, risulta l’unico strumento idoneo, in ragione dell’inerzia del Ministro della Giustizia, a tutelare l’Avvocatura dinanzi a questa concreta emergenza sanitaria”. Lo scrive sui social l’Aiga di Foggia.

“Vi chiediamo, pertanto, di segnalarci eventuali magistrati che si oppongono alla dichiarazione di astensione, al fine di poter intervenire per far valere le ragioni e la legittimità dell’astensione, a tutela dell’Avvocatura. È doveroso evidenziare come tutti i Magistrati del Foro foggiano stiano regolarmente rinviando le udienze laddove gli avvocati rappresentino l’adesione all’astensione proclamata dall’Organismo congressuale forense. Resta ferma, da parte di tutti gli attori istituzionali del mondo Giustizia, la volontà di un intervento deciso da parte del Ministro teso alla sospensione delle udienze e dell’attività giudiziaria”.