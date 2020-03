“Bios”, avvocato Michele Vaira “Non si tratta di rifiuti pericolosi e tossici”

, 06 marzo 2020. “In relazione al blitz BIOS della Dda intendiamo affrontare ogni singola accusa con serenità e determinazione come è il nostro stile”. L’avvocato, legale della famiglia Montagano scende in campo per “fare chiarezza sulla questione”.

“Occorre fare alcune precisazioni – spiega l’avvocato Vaira – perché la popolazione di Capitanata deve essere tranquillizzata. L’accusa indirizzata alla famiglia Montagano non è di aver interrato rifiuti, ma secondo i consulenti dell’accusa di non aver perfezionato il ciclo di trattamento dei rifiuti organici. Per tale presunta violazione, che ovviamente sarà contestata, secondo la Procura viene identificato come un rifiuto ciò che in realtà è un concime.

Per la tranquillità di tutti perciò è doveroso precisare che non si tratta di rifiuti pericolosi ne tossici. Purtroppo alcuni stravaganti accostamenti alla Terra dei fuochi effettuati di alcuni rappresentanti politici del territorio sono del tutto gratuiti e fuori luogo”. L’avvocato Vaira inoltre precisa che l’oggetto dell’indagine Bios non ha nulla a che vedere con la questione odori che in altra occasione è stata superata da oltre 2 anni solo ed esclusivamente grazie alle costose misure messe in campo dall’azienda. “Queste – conclude il legale -, sono alcune delle crepe di un’indagine che allo stato attuale e agli occhi della pubblica opinione appare come una sentenza di condanna. Tuttavia sono fiducioso nella giustizia consapevole che ci vorrà del tempo, ma sono certo che la verità come sempre emergerà”, conclude l’avvocato Michele Vaira.